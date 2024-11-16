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    • Прогноз на точный счет матча Израиль – Бельгия, Лига наций, 17 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Израиль – Бельгия, Лига наций, 17 ноября 2024 года

    17 ноября на Божик Арене в Израиле встретятся сборные Израиля и Бельгии в рамках 6-го тура Лиги наций. Израильцы замыкают турнирную таблицу, тогда как Бельгия занимает 3-е место, однако обе команды неудачно выступают в текущем турнире и стремятся прервать свои безвыигрышные серии.

    Израиль

    Сборная Израиля в текущем турнире выступает неудачно, набрав лишь одно очко за пять матчей. Последний матч против Франции завершился нулевой ничьей, что принесло команде первую игру без пропущенных голов за последние пять встреч. Команда испытывает явные проблемы в защите, пропуская 13 голов за последние 5 игр, и показывает недостаточную результативность в атаке, забив лишь 4 мяча. Лидер команды Дор Перец не смог отличиться в последних матчах, что также отражает проблемы с реализацией моментов.

    Последние матчи Израиля:

    • Франция 0:0 Израиль
    • Италия 4:1 Израиль
    • Израиль 1:4 Франция
    • Израиль 1:2 Италия
    • Бельгия 3:1 Израиль

    Бельгия

    Сборная Бельгии также переживает непростые времена в Лиге наций, набрав всего 4 очка и уступив в последних четырех матчах. Последняя игра против Италии закончилась минимальным поражением со счетом 0:1. Бельгийцы пропускают в 7 последних матчах и продолжают испытывать трудности в обороне, однако в атаке они выглядят несколько лучше Израиля, забив 6 голов за последние 5 игр. Ромелу Лукаку, главный бомбардир команды, продолжает быть ключевым игроком, хотя его вклад в последних матчах не привел к победам.

    Последние матчи Бельгии:

    • Бельгия 0:1 Италия
    • Бельгия 1:2 Франция
    • Италия 2:2 Бельгия
    • Франция 2:0 Бельгия
    • Бельгия 3:1 Израиль

    Личные встречи

    История очных встреч показывает доминирование Бельгии. В последних пяти матчах против Израиля Бельгия одержала пять побед, забивая при этом в каждом из матчей. Последняя встреча в текущем турнире Лиги наций завершилась уверенной победой Бельгии 3:1, что указывает на их значительное преимущество в этом противостоянии.

    Последние личные встречи:

    • Бельгия 3:1 Израиль (Лига наций, 06.09.2024)
    • Бельгия 3:1 Израиль (Квалификация Евро, 13.10.2015)
    • Израиль 0:1 Бельгия (Квалификация Евро, 31.03.2015)

    Статистика

    Израиль:

    • Среднее количество голов за матч: 0.80 (забивает), 2.60 (пропускает)
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
    • Израиль не выигрывает в 5 последних матчах Лиги наций.

    Бельгия:

    • Среднее количество голов за матч: 1.20 (забивает), 1.60 (пропускает)
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Бельгия пропускает в 7 последних матчах Лиги наций.

    Прогноз на матч Израиль – Бельгия

    Бельгия выглядит более организованной командой по сравнению с Израилем и имеет хорошую статистику против этого соперника. Несмотря на свои проблемы в обороне, Бельгия, вероятно, сможет взять три очка благодаря более мощной атаке. Израилю будет сложно пробить оборону гостей, а с учетом результативности бельгийцев можно ожидать их победу с разницей в один или два мяча.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Бельгии – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа Бельгии за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и атакующей силы Бельгии, вероятным исходом представляется их победа со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Бельгии за коэффициент 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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