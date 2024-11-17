17.11.2024, воскресенье, 22:45
Лига наций, группа A2, 6 тур
Лига наций, группа A2, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Израиль
Израиль
4-1-2-2-1
1
Перец
5
Начмиас
3
Голдберг
4
Шломо
2
Даса
22
Жабер
16
Абу Фани
8
Перец
10
Соломон
11
Глух
21
Давид
4-2-1-2-1
1
Кастелс
21
Кастань
4
Фас
2
Дебаст
3
Аль-Дахил
18
Мангала
7
Вермерен
8
Энгелс
14
Лукебакио
10
Троссард
11
Опенда
16
Абу Фани
6
Гандельман
6
Гандельман
16
Абу Фани
2
Даса
11
Азиза
11
Азиза
2
Даса
11
Глух
21
21
11
Глух
8
Перец
7
Шуа
7
Шуа
8
Перец
3
Аль-Дахил
17
Сарделла
17
Сарделла
3
Аль-Дахил
2
Дебаст
23
Сметс
23
Сметс
2
Дебаст
7
Вермерен
6
Локонга
6
Локонга
7
Вермерен
10
Троссард
19
Бакайоко
19
Бакайоко
10
Троссард
8
Энгелс
0
Бассет
0
Бассет
8
Энгелс
Остались в запасе
Израиль
Бельгия
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
13
Никита Стоинов
ЦЗ
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
17
Анан Халаили
ПВ
19
Дор Тургеман
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
13
Никита Стоинов
ЦЗ
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
17
Анан Халаили
ПВ
19
Дор Тургеман
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Израиль - Бельгия
2
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
10
Офсайды
3
3
Количество передач
281
649
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча Израиль против Бельгии, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Израиль – Бельгия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»