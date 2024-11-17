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  • Израиль – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

Израиль – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

17 ноября 2024, 21:35
Израиль
17.11.2024, воскресенье, 22:45
Лига наций, группа A2, 6 тур
1 : 0
Завершен
Бельгия
86' Я. Шуа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
1
Даниэль Перец
ВР
5
Идан Начмиас
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
2
Эли Даса
(К) ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Махмуд Жабер
ОП
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
11
Оскар Глух
АП
21
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
(К) ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
8
Арне Энгелс
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Израиль
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
13
Никита Стоинов
ЦЗ
6
Омри Гандельман
ЦЗ
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
11
Долев Азиза
ЦП
21
Eitan Azoulay
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
17
Анан Халаили
ПВ
19
Дор Тургеман
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
7
Ярден Шуа
ЦФ
Бельгия
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
17
Киллиан Сарделла
ПЗ
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
23
Матте Сметс
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
0
Норман Бассет
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Перец
5
Начмиас
3
Голдберг
4
Шломо
2
Даса
22
Жабер
16
Абу Фани
8
Перец
10
Соломон
11
Глух
21
Давид
4-2-1-2-1
1
Кастелс
21
Кастань
4
Фас
2
Дебаст
3
Аль-Дахил
18
Мангала
7
Вермерен
8
Энгелс
14
Лукебакио
10
Троссард
11
Опенда
16
Абу Фани
6
Гандельман
6
Гандельман
16
Абу Фани
2
Даса
11
Азиза
11
Азиза
2
Даса
11
Глух
21
21
11
Глух
8
Перец
7
Шуа
7
Шуа
8
Перец
3
Аль-Дахил
17
Сарделла
17
Сарделла
3
Аль-Дахил
2
Дебаст
23
Сметс
23
Сметс
2
Дебаст
7
Вермерен
6
Локонга
6
Локонга
7
Вермерен
10
Троссард
19
Бакайоко
19
Бакайоко
10
Троссард
8
Энгелс
0
Бассет
0
Бассет
8
Энгелс
Остались в запасе
Израиль
Бельгия
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
13
Никита Стоинов
ЦЗ
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
17
Анан Халаили
ПВ
19
Дор Тургеман
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
23
Йоав Герафи
ВР
18
Рой Мишпати
ВР
13
Никита Стоинов
ЦЗ
17
Илай Фейнгольд
ПЗ
10
Дан Битон
ЦП
17
Анан Халаили
ПВ
19
Дор Тургеман
ЦФ
9
Диа Саба
ЦФ
Остались в запасе
12
Мартен Вандевордт
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Израиль - Бельгия
2
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
10
Офсайды
3
3
Количество передач
281
649
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча Израиль против Бельгии, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 17 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Израиль – Бельгия

Израиль – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Бельгия Израиль
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