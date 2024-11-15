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    • Прогноз на точный счет матча Азербайджан – Эстония, Лига наций, 16 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Азербайджан – Эстония, Лига наций, 16 ноября 2024 года

    16 ноября на стадионе Шехер Габала пройдет встреча между командами Азербайджана и Эстонии в рамках Лиги наций. Обе сборные идут в нижней части таблицы, и для них этот матч становится возможностью заработать очки и прервать неудачные серии.

    Азербайджан

    Сборная Азербайджана пока не заработала очков в турнире и занимает последнее место. Команда проиграла все четыре матча Лиги наций, а в последнем поединке уступила Словакии (1:3). Оборона остается слабым местом – Азербайджан пропустил 13 голов в последних пяти матчах, что делает его уязвимым против любого соперника. Эмин Махмудов, забивший 8 голов в 23 матчах, выделяется среди остальных, однако ему нужна более активная поддержка со стороны команды.

    Последние матчи Азербайджана:

    • Азербайджан 1:3 Словакия
    • Эстония 3:1 Азербайджан
    • Словакия 2:0 Азербайджан
    • Азербайджан 1:3 Швеция
    • Азербайджан 3:2 Казахстан (Товарищеский матч)

    Эстония

    Эстония набрала три очка и занимает третье место в группе. В предыдущем матче команда проиграла Швеции со счетом 0:3, что также указывает на проблемы в обороне. В последних пяти играх Эстония пропустила девять голов, при этом забив всего четыре. Несмотря на невыразительные результаты, Эстония показывает неплохую стабильность в атаке благодаря Хенри Аньеру, который забил четыре мяча в 20 матчах.

    Последние матчи Эстонии:

    • Эстония 0:3 Швеция
    • Эстония 3:1 Азербайджан
    • Швеция 3:0 Эстония
    • Эстония 0:1 Словакия
    • Литва 1:1 Эстония (Кубок Балтии)

    Личные встречи

    В последних встречах между командами Эстония имеет преимущество, не проигрывая Азербайджану в пяти из семи матчей. Последний поединок в октябре завершился победой Эстонии со счетом 3:1. Азербайджан регулярно забивает в играх с этим соперником, но и пропускает, что подчеркивает общую нестабильность команд в обороне.

    Статистика

    Азербайджан

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 2.6
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
    • Азербайджан проиграл 4 последних матча

    Эстония

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.8, пропускает – 1.8
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Эстония пропускает в последних 20 матчах

    Прогноз на матч Азербайджан – Эстония

    Учитывая слабые оборонительные линии обеих команд, можно ожидать, что игра пройдет в открытой манере с шансами для обеих сторон. Эстония имеет незначительное преимущество благодаря предыдущим встречам и психологическому перевесу после победы в октябре. Азербайджан, несмотря на проблемы, обладает хорошим атакующим потенциалом и может доставить сопернику сложности.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Победа Эстонии с форой (0) – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – ничья 2:2.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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