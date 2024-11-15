16 ноября на стадионе Шехер Габала пройдет встреча между командами Азербайджана и Эстонии в рамках Лиги наций. Обе сборные идут в нижней части таблицы, и для них этот матч становится возможностью заработать очки и прервать неудачные серии.
Азербайджан
Сборная Азербайджана пока не заработала очков в турнире и занимает последнее место. Команда проиграла все четыре матча Лиги наций, а в последнем поединке уступила Словакии (1:3). Оборона остается слабым местом – Азербайджан пропустил 13 голов в последних пяти матчах, что делает его уязвимым против любого соперника. Эмин Махмудов, забивший 8 голов в 23 матчах, выделяется среди остальных, однако ему нужна более активная поддержка со стороны команды.
Последние матчи Азербайджана:
- Азербайджан 1:3 Словакия
- Эстония 3:1 Азербайджан
- Словакия 2:0 Азербайджан
- Азербайджан 1:3 Швеция
- Азербайджан 3:2 Казахстан (Товарищеский матч)
Эстония
Эстония набрала три очка и занимает третье место в группе. В предыдущем матче команда проиграла Швеции со счетом 0:3, что также указывает на проблемы в обороне. В последних пяти играх Эстония пропустила девять голов, при этом забив всего четыре. Несмотря на невыразительные результаты, Эстония показывает неплохую стабильность в атаке благодаря Хенри Аньеру, который забил четыре мяча в 20 матчах.
Последние матчи Эстонии:
- Эстония 0:3 Швеция
- Эстония 3:1 Азербайджан
- Швеция 3:0 Эстония
- Эстония 0:1 Словакия
- Литва 1:1 Эстония (Кубок Балтии)
Личные встречи
В последних встречах между командами Эстония имеет преимущество, не проигрывая Азербайджану в пяти из семи матчей. Последний поединок в октябре завершился победой Эстонии со счетом 3:1. Азербайджан регулярно забивает в играх с этим соперником, но и пропускает, что подчеркивает общую нестабильность команд в обороне.
Статистика
Азербайджан
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 2.6
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
- Азербайджан проиграл 4 последних матча
Эстония
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.8, пропускает – 1.8
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Эстония пропускает в последних 20 матчах
Прогноз на матч Азербайджан – Эстония
Учитывая слабые оборонительные линии обеих команд, можно ожидать, что игра пройдет в открытой манере с шансами для обеих сторон. Эстония имеет незначительное преимущество благодаря предыдущим встречам и психологическому перевесу после победы в октябре. Азербайджан, несмотря на проблемы, обладает хорошим атакующим потенциалом и может доставить сопернику сложности.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Победа Эстонии с форой (0) – коэффициент 1.90
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – ничья 2:2.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 9.00.
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