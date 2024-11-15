16 ноября на стадионе Шехер Габала пройдет встреча между командами Азербайджана и Эстонии в рамках Лиги наций. Обе сборные идут в нижней части таблицы, и для них этот матч становится возможностью заработать очки и прервать неудачные серии.

Азербайджан

Сборная Азербайджана пока не заработала очков в турнире и занимает последнее место. Команда проиграла все четыре матча Лиги наций, а в последнем поединке уступила Словакии (1:3). Оборона остается слабым местом – Азербайджан пропустил 13 голов в последних пяти матчах, что делает его уязвимым против любого соперника. Эмин Махмудов, забивший 8 голов в 23 матчах, выделяется среди остальных, однако ему нужна более активная поддержка со стороны команды.

Последние матчи Азербайджана:

Азербайджан 1:3 Словакия

Эстония 3:1 Азербайджан

Словакия 2:0 Азербайджан

Азербайджан 1:3 Швеция

Азербайджан 3:2 Казахстан (Товарищеский матч)

Эстония

Эстония набрала три очка и занимает третье место в группе. В предыдущем матче команда проиграла Швеции со счетом 0:3, что также указывает на проблемы в обороне. В последних пяти играх Эстония пропустила девять голов, при этом забив всего четыре. Несмотря на невыразительные результаты, Эстония показывает неплохую стабильность в атаке благодаря Хенри Аньеру, который забил четыре мяча в 20 матчах.

Последние матчи Эстонии:

Эстония 0:3 Швеция

Эстония 3:1 Азербайджан

Швеция 3:0 Эстония

Эстония 0:1 Словакия

Литва 1:1 Эстония (Кубок Балтии)

Личные встречи

В последних встречах между командами Эстония имеет преимущество, не проигрывая Азербайджану в пяти из семи матчей. Последний поединок в октябре завершился победой Эстонии со счетом 3:1. Азербайджан регулярно забивает в играх с этим соперником, но и пропускает, что подчеркивает общую нестабильность команд в обороне.

Статистика

Азербайджан

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 2.6

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

Азербайджан проиграл 4 последних матча

Эстония

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.8, пропускает – 1.8

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Эстония пропускает в последних 20 матчах

Прогноз на матч Азербайджан – Эстония

Учитывая слабые оборонительные линии обеих команд, можно ожидать, что игра пройдет в открытой манере с шансами для обеих сторон. Эстония имеет незначительное преимущество благодаря предыдущим встречам и психологическому перевесу после победы в октябре. Азербайджан, несмотря на проблемы, обладает хорошим атакующим потенциалом и может доставить сопернику сложности.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Победа Эстонии с форой (0) – коэффициент 1.90

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – ничья 2:2.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 9.00.

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