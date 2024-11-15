16 ноября на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме состоится матч Лиги наций между Нидерландами и Венгрией. Обе команды набрали по 5 очков, и борьба за второе место в группе накаляется. Нидерланды занимают 2-е место в группе, а Венгрия – 3-е.
Нидерланды
Нидерланды занимают вторую позицию в группе с 5 очками после четырех туров. В последних трех играх команда не выигрывала, что говорит о некоторых проблемах с завершением атак. В последнем матче против Германии Нидерланды потерпели минимальное поражение (0:1), продемонстрировав организованную защиту, но не слишком яркую атаку. Тем не менее, в атаке Коди Гакпо остается ключевым игроком, забив 11 голов в 26 матчах. В последних пяти играх Нидерланды забили 9 голов, но также пропустили 8, что указывает на уязвимость в обороне.
Последние матчи Нидерландов:
- Германия 1:0 Нидерланды
- Венгрия 1:1 Нидерланды
- Нидерланды 2:2 Германия
- Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина
- Нидерланды 1:2 Англия (Чемпионат Европы)
Венгрия
Венгрия также набрала 5 очков после четырех туров и идет на третьем месте. Команда продемонстрировала уверенность, победив в последнем матче Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. Венгрия не проигрывает в последних трех матчах Лиги наций, однако атакующая результативность команды ниже, чем у Нидерландов: в последних пяти играх они забили 4 гола. Доминик Собослаи с 10 голами в 25 матчах – ведущий игрок в атаке, но команде нужно больше вариативности в нападении, чтобы прорвать оборону Нидерландов.
Последние матчи Венгрии:
- Босния и Герцеговина 0:2 Венгрия
- Венгрия 1:1 Нидерланды
- Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина
- Германия 5:0 Венгрия
- Шотландия 0:1 Венгрия (Чемпионат Европы)
Личные встречи
Нидерланды традиционно успешны в матчах против Венгрии, не проигрывая в десяти последних играх. В предыдущем матче в октябре команды сыграли вничью 1:1, но ранее Нидерланды добивались крупных побед над Венгрией. Нидерланды также стабильно забивают в матчах против этого соперника, что может сыграть свою роль и в предстоящей встрече.
Статистика
Нидерланды
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.8, пропускает – 1.6
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Нидерланды забивают в 7 из 9 последних матчей
Венгрия
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.8, пропускает – 1.2
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Венгрия не проигрывает в 3 последних матчах Лиги наций
Прогноз на матч Нидерланды – Венгрия
Нидерланды, вероятно, будут доминировать в этом матче, играя на своем поле. У команды есть хорошие атакующие ресурсы, и они стремятся укрепить свое положение в группе. Венгрия, несмотря на последние удачные игры, вряд ли сможет навязать серьезную конкуренцию в атаке, но может сосредоточиться на сдерживании соперника. Нидерланды будут стремиться контролировать мяч и использовать свои шансы у ворот.
Рекомендации для ставок:
- Победа Нидерландов – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа Нидерландов за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа Нидерландов со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу Нидерландов за коэффициент 7.50.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!