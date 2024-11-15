16 ноября на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме состоится матч Лиги наций между Нидерландами и Венгрией. Обе команды набрали по 5 очков, и борьба за второе место в группе накаляется. Нидерланды занимают 2-е место в группе, а Венгрия – 3-е.

Нидерланды

Нидерланды занимают вторую позицию в группе с 5 очками после четырех туров. В последних трех играх команда не выигрывала, что говорит о некоторых проблемах с завершением атак. В последнем матче против Германии Нидерланды потерпели минимальное поражение (0:1), продемонстрировав организованную защиту, но не слишком яркую атаку. Тем не менее, в атаке Коди Гакпо остается ключевым игроком, забив 11 голов в 26 матчах. В последних пяти играх Нидерланды забили 9 голов, но также пропустили 8, что указывает на уязвимость в обороне.

Последние матчи Нидерландов:

Германия 1:0 Нидерланды

Венгрия 1:1 Нидерланды

Нидерланды 2:2 Германия

Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина

Нидерланды 1:2 Англия (Чемпионат Европы)

Венгрия

Венгрия также набрала 5 очков после четырех туров и идет на третьем месте. Команда продемонстрировала уверенность, победив в последнем матче Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. Венгрия не проигрывает в последних трех матчах Лиги наций, однако атакующая результативность команды ниже, чем у Нидерландов: в последних пяти играх они забили 4 гола. Доминик Собослаи с 10 голами в 25 матчах – ведущий игрок в атаке, но команде нужно больше вариативности в нападении, чтобы прорвать оборону Нидерландов.

Последние матчи Венгрии:

Босния и Герцеговина 0:2 Венгрия

Венгрия 1:1 Нидерланды

Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина

Германия 5:0 Венгрия

Шотландия 0:1 Венгрия (Чемпионат Европы)

Личные встречи

Нидерланды традиционно успешны в матчах против Венгрии, не проигрывая в десяти последних играх. В предыдущем матче в октябре команды сыграли вничью 1:1, но ранее Нидерланды добивались крупных побед над Венгрией. Нидерланды также стабильно забивают в матчах против этого соперника, что может сыграть свою роль и в предстоящей встрече.

Статистика

Нидерланды

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.8, пропускает – 1.6

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Нидерланды забивают в 7 из 9 последних матчей

Венгрия

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.8, пропускает – 1.2

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Венгрия не проигрывает в 3 последних матчах Лиги наций

Прогноз на матч Нидерланды – Венгрия

Нидерланды, вероятно, будут доминировать в этом матче, играя на своем поле. У команды есть хорошие атакующие ресурсы, и они стремятся укрепить свое положение в группе. Венгрия, несмотря на последние удачные игры, вряд ли сможет навязать серьезную конкуренцию в атаке, но может сосредоточиться на сдерживании соперника. Нидерланды будут стремиться контролировать мяч и использовать свои шансы у ворот.

Рекомендации для ставок:

Победа Нидерландов – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Нидерландов за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа Нидерландов со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу Нидерландов за коэффициент 7.50.

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