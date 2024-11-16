16.11.2024, суббота, 22:45
Лига наций, группа A3, 5 тур
Лига наций, группа A3, 5 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
3-4-1-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
12
Тимбер
8
Гравенберх
14
Рейндерс
21
де Йонг
22
Дюмфрис
11
Гакпо
9
Вегхорст
18
Мален
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
18
Надь
15
Дардаи
7
Него
3
Балог
13
Шафер
8
Никичер
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
12
Тимбер
3
Хато
3
Хато
12
Тимбер
18
Мален
2
Фримпонг
2
Фримпонг
18
Мален
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
8
Гравенберх
12
Виффер
12
Виффер
8
Гравенберх
11
Гакпо
10
Ланг
10
Ланг
11
Гакпо
13
Шафер
8
Надь
8
Надь
13
Шафер
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
7
Него
11
11
7
Него
19
Варга
9
9
19
Варга
Остались в запасе
Нидерланды
Венгрия
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Кинтен Тимбер
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
4
Корнель Сюч
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Кинтен Тимбер
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
4
Корнель Сюч
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Нидерланды - Венгрия
1
2
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
13
Офсайды
0
3
Количество передач
678
252
Сейвы
2
7
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Венгрии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Венгрия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»