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  • Нидерланды – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

Нидерланды – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

16 ноября 2024, 21:35
Нидерланды
16.11.2024, суббота, 22:45
Лига наций, группа A3, 5 тур
4 : 0
Завершен
Венгрия
21' В. Вегхорст (П) 45+12' К. Гакпо (П) 64' Д. Дюмфрис 86' Т. Коопмейнерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Нидерланды
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Венгрия
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
4
Корнель Сюч
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
13
Михалы Ката
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
11
Dániel Gera
ЦФ
9
L. Szabo
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
3-4-1-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
12
Тимбер
8
Гравенберх
14
Рейндерс
21
де Йонг
22
Дюмфрис
11
Гакпо
9
Вегхорст
18
Мален
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
18
Надь
15
Дардаи
7
Него
3
Балог
13
Шафер
8
Никичер
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
12
Тимбер
3
Хато
3
Хато
12
Тимбер
18
Мален
2
Фримпонг
2
Фримпонг
18
Мален
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
8
Гравенберх
12
Виффер
12
Виффер
8
Гравенберх
11
Гакпо
10
Ланг
10
Ланг
11
Гакпо
13
Шафер
8
Надь
8
Надь
13
Шафер
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
7
Него
11
11
7
Него
19
Варга
9
9
19
Варга
Остались в запасе
Нидерланды
Венгрия
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Кинтен Тимбер
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
4
Корнель Сюч
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Кинтен Тимбер
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
4
Корнель Сюч
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Нидерланды - Венгрия
1
2
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
13
Офсайды
0
3
Количество передач
678
252
Сейвы
2
7
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Венгрии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Венгрия

Нидерланды – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Венгрия Нидерланды
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