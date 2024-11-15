16 ноября на стадионе Europa-Park Stadion в Германии пройдет матч 5-го тура Лиги наций между лидером группы Германией и аутсайдером Боснией и Герцеговиной. Германия уверенно возглавляет группу, в то время как Босния и Герцеговина находится на последнем месте.
Германия
Сборная Германии лидирует в группе с 10 очками, оставаясь непобежденной в турнире. В последнем матче Германия обыграла Нидерланды со счетом 1:0, подтвердив свое превосходство. Команда демонстрирует высокую результативность, забив 11 голов в последних пяти играх (в среднем 2.2 за матч), при этом оборона остается достаточно надежной, пропуская в среднем один гол за матч. Серж Гнабри, лучший бомбардир сборной с шестью голами в 13 матчах, продолжает играть ключевую роль в атаке.
Последние матчи Германии:
- Германия 1:0 Нидерланды
- Босния и Герцеговина 1:2 Германия
- Нидерланды 2:2 Германия
- Германия 5:0 Венгрия
- Испания 2:1 Германия (Чемпионат Европы)
Босния и Герцеговина
Сборная Боснии и Герцеговины занимает последнее место в группе с одним очком и не имеет побед в последних пяти играх. Недавнее поражение от Венгрии со счетом 0:2 показало, что команда испытывает серьезные трудности как в обороне, так и в атаке. Босния и Герцеговина забила всего три гола за последние пять матчей, пропустив при этом десять, что указывает на низкую эффективность в обоих направлениях. Эдин Джеко, лучший бомбардир команды с четырьмя голами в 18 матчах, остается основной атакующей силой, но поддержка ему нужна более надежная.
Последние матчи Боснии и Герцеговины:
- Босния и Герцеговина 0:2 Венгрия
- Босния и Герцеговина 1:2 Германия
- Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина
- Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина
- Италия 1:0 Босния и Герцеговина (Товарищеский матч)
Личные встречи
Германия и Босния и Герцеговина встречались в рамках Лиги наций в этом году, и Германия одержала победу со счетом 2:1. История личных встреч также в пользу Германии: команда выиграла два из трех последних матчей, а еще одна игра завершилась вничью. Германия регулярно забивает в ворота Боснии и Герцеговины, что подчеркивает их преимущество в атаке. В предстоящем матче это преимущество также, вероятно, сыграет ключевую роль.
Статистика
Германия
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.2, пропускает – 1.0
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Германия не проигрывает в 5 последних матчах Лиги наций
Босния и Герцеговина
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.6, пропускает – 2.0
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Босния и Герцеговина не выигрывает в 10 последних матчах
Прогноз на матч Германия – Босния и Герцеговина
Сборная Германии подходит к матчу в статусе явного фаворита и, скорее всего, постарается воспользоваться слабостью обороны соперника. Учитывая текущие результаты и форму, Германия имеет хорошие шансы на уверенную победу. Босния и Герцеговина, вероятно, сосредоточится на защите, однако их нестабильная игра в обороне затрудняет возможность сдержать мощную атаку Германии.
Рекомендации для ставок:
- Победа Германии с форой (-1.5) – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа Германии с форой (-1.5) за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – уверенная победа Германии со счетом 3:0.
Рекомендация: 3:0 в пользу Германии за коэффициент 7.00.
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