Лига наций. Германия разгромила Боснию (7:0), Нидерланды – Венгрию (4:0)

Сборная Германии в 5-м туре Лиги наций крупно обыграла дома Боснию и Герцеговину. В трех голах поучаствовал Фло Вирц.
В другой встрече Нидерланды разгромили Венгрию.
Лига наций. Лига А. Группа 3. 5-й тур
Германия – Босния и Герцеговина – 7:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Мусиала, 2; 2:0 – Кляйнденст, 23; 3:0 – Хаверц, 37; 4:0 – Вирц, 50; 5:0 – Вирц, 57; 6:0 – Сане, 66: 7:0 – Кляйнденст, 79.
Нидерланды – Венгрия – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Вегхорст, 21 (с пенальти); 2:0 – Гакпо, 45+12 (с пенальти); 3:0 – Дюмфрис, 64; 5:0 – Коопмейнерс, 86.
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