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Расписание матчей
Лига наций
Нидерланды - Венгрия
Нидерланды - Венгрия: обзор матча 16 ноября 2024
Нидерланды
16.11.2024, суббота, 22:45
Лига наций, группа A3, 5 тур
4 : 0
Завершен
Венгрия
21'
В. Вегхорст (П)
45+12'
К. Гакпо (П)
64'
Д. Дюмфрис
86'
Т. Коопмейнерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Венгрия
ГОЛ! 4:0!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Д. Дюмфрис
86'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Д. Мален
84'
80'
Замена
К. Шобот
️️️️
Р. Салаи
Замена
М. Виффер
️️️️
Р. Гравенберх
79'
Замена
Н. Ланг
️️️️
К. Гакпо
79'
74'
Замена
D. Gera
️️️️
Л. Него
74'
Замена
А. Надь
️️️️
А. Шафер
Замена
Й. Хато
️️️️
Х. Тимбер
68'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
Ф. де Йонг
68'
ГОЛ! 3:0!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
Д. Мален
64'
Желтая карточка
Х. Тимбер
61'
60'
Замена
L. Szabo
️️️️
Б. Варга
55'
Желтая карточка
М. Дардаи
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Гакпо
45'
+12
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Вегхорст
21'
6'
Желтая карточка
В. Орбан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Тамаш Никичер
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К)
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Нидерланды
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Кинтен Тимбер
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Венгрия
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
6
Корнель Сюч
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
13
Михалы Ката
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
11
Dániel Gera
ЦФ
9
L. Szabo
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
3-4-1-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
12
Тимбер
8
Гравенберх
14
Рейндерс
21
де Йонг
22
Дюмфрис
11
Гакпо
9
Вегхорст
18
Мален
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
18
Надь
15
Дардаи
7
Него
3
Балог
13
Шафер
8
Никичер
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
12
Тимбер
3
Хато
3
Хато
12
Тимбер
18
Мален
2
Фримпонг
2
Фримпонг
18
Мален
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
8
Гравенберх
12
Виффер
12
Виффер
8
Гравенберх
11
Гакпо
17
Ланг
17
Ланг
11
Гакпо
13
Шафер
8
Надь
8
Надь
13
Шафер
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
7
Него
11
11
7
Него
19
Варга
9
9
19
Варга
Остались в запасе
Нидерланды
Венгрия
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Кинтен Тимбер
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
6
Корнель Сюч
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Девин Ренш
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
5
Кинтен Тимбер
ЦП
19
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
6
Корнель Сюч
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
13
Михалы Ката
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Нидерланды - Венгрия
1
2
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
13
Офсайды
0
3
Количество передач
678
252
Сейвы
2
7
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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