16.11.2024, суббота, 22:45
Лига наций, группа A3, 5 тур
Лига наций, группа A3, 5 тур
7 : 0
Завершен
Составы команд
Германия
Германия
3-1-2-2-2
1
Бауманн
18
Миттельштадт
2
Рюдигер
4
Та
6
Киммих
5
Гросс
23
Андрих
10
Мусиала
17
Вирц
9
Кляйнденст
7
Хаверц
4-1-4-1
1
Васили
16
Баришич
21
Омерович
4
Мухаремович
3
Бичакчич
14
Суньич
8
Гигович
6
Тахирович
21
Куленович
17
Бурнич
10
Демирович
6
Киммих
3
Кох
3
Кох
6
Киммих
18
Миттельштадт
23
Хенрикс
23
Хенрикс
18
Миттельштадт
23
Андрих
8
Нмеча
8
Нмеча
23
Андрих
10
Мусиала
19
Сане
19
Сане
10
Мусиала
17
Вирц
20
Гнабри
20
Гнабри
17
Вирц
14
Суньич
5
Хусейнбашич
5
Хусейнбашич
14
Суньич
10
Демирович
20
Хайрадинович
20
Хайрадинович
10
Демирович
8
Гигович
11
Байрактаревич
11
Байрактаревич
8
Гигович
6
Тахирович
13
Башич
13
Башич
6
Тахирович
21
Куленович
9
Баждар
9
Баждар
21
Куленович
Остались в запасе
Германия
Босния и Герцеговина
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
14
Юлиан Брандт
АП
7
Крис Фюрих
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Осман Хаджикич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
24
Нидал Челик
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
22
Мартин Зломислич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
14
Юлиан Брандт
АП
7
Крис Фюрих
ПВ
Остались в запасе
12
Осман Хаджикич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
24
Нидал Челик
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
22
Мартин Зломислич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Саво Милошевич
Статистика матча Германия - Босния и Герцеговина
1
2
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
7
12
Офсайды
1
1
Количество передач
757
290
Сейвы
3
6
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Боснии и Герцеговины, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия– Босния и Герцеговина
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»