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  • Германия – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

Германия – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

16 ноября 2024, 21:35
Германия
16.11.2024, суббота, 22:45
Лига наций, группа A3, 5 тур
7 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
2' Д. Мусиала 23' Т. Кляйнденст 37' К. Хаверц 50' Ф. Вирц 57' Ф. Вирц 66' Л. Сане 79' Т. Кляйнденст
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
5
Паскаль Гросс
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
9
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
3
Эрмин Бичакчич
(К) ЦЗ
16
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
21
Наил Омерович
ЦЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
14
Иван Суньич
ОП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
21
Лука Куленович
ЦП
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
14
Юлиан Брандт
АП
7
Крис Фюрих
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
Босния и Герцеговина
12
Осман Хаджикич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
24
Нидал Челик
ЦЗ
5
Денис Хусейнбашич
ЦП
14
Ифет Джаковац
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
11
Эсмир Байрактаревич
ЦП
13
Иван Башич
АП
22
Мартин Зломислич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Бауманн
18
Миттельштадт
2
Рюдигер
4
Та
6
Киммих
5
Гросс
23
Андрих
10
Мусиала
17
Вирц
9
Кляйнденст
7
Хаверц
4-1-4-1
1
Васили
16
Баришич
21
Омерович
4
Мухаремович
3
Бичакчич
14
Суньич
8
Гигович
6
Тахирович
21
Куленович
17
Бурнич
10
Демирович
6
Киммих
3
Кох
3
Кох
6
Киммих
18
Миттельштадт
23
Хенрикс
23
Хенрикс
18
Миттельштадт
23
Андрих
8
Нмеча
8
Нмеча
23
Андрих
10
Мусиала
19
Сане
19
Сане
10
Мусиала
17
Вирц
20
Гнабри
20
Гнабри
17
Вирц
14
Суньич
5
Хусейнбашич
5
Хусейнбашич
14
Суньич
10
Демирович
20
Хайрадинович
20
Хайрадинович
10
Демирович
8
Гигович
11
Байрактаревич
11
Байрактаревич
8
Гигович
6
Тахирович
13
Башич
13
Башич
6
Тахирович
21
Куленович
9
Баждар
9
Баждар
21
Куленович
Остались в запасе
Германия
Босния и Герцеговина
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
14
Юлиан Брандт
АП
7
Крис Фюрих
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Осман Хаджикич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
24
Нидал Челик
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
22
Мартин Зломислич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
14
Юлиан Брандт
АП
7
Крис Фюрих
ПВ
Остались в запасе
12
Осман Хаджикич
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
24
Нидал Челик
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
22
Мартин Зломислич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Саво Милошевич
Статистика матча Германия - Босния и Герцеговина
1
2
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
7
12
Офсайды
1
1
Количество передач
757
290
Сейвы
3
6
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Боснии и Герцеговины, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия– Босния и Герцеговина

Германия – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Босния и Герцеговина Германия
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