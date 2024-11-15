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    • Прогноз на точный счет матча «Алания» – «Ротор», Первая лига, 16 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Алания» – «Ротор», Первая лига, 16 ноября 2024 года

    16 ноября на стадионе в городе Владикавказ состоится матч 19-го тура российской Первой лиги между «Аланией» и «Ротором». Обе команды испытывают трудности в текущем сезоне и находятся в нижней половине турнирной таблицы.

    «Алания»

    «Алания» занимает 15-е место в лиге с 18 очками после 18 туров. Команда не побеждает в трех последних матчах и испытывает проблемы с результативностью: в последних пяти матчах они забили всего три гола (в среднем 0.6 за игру) и пропустили шесть. Лучший бомбардир Тарас Гаглоев забил лишь три гола в 15 матчах, что подчеркивает отсутствие стабильной атакующей линии у команды. Недавняя нулевая ничья с «Арсеналом Тула» показывает, что команда с трудом справляется с давлением соперников и не всегда способна доминировать на своем поле.

    Последние матчи «Алании»:

    «Ротор»

    «Ротор» занимает 11-е место с 23 очками и, как и «Алания», находится в поиске стабильной игры. Команда не побеждает в последних трех матчах, при этом их результаты говорят о трудностях как в атаке, так и в обороне: в последних пяти играх они забили три гола и пропустили шесть. Лучший бомбардир Дмитрий Прищепа забил всего три гола в 14 матчах. В последнем туре «Ротор» сыграл вничью 1:1 с «Сочи», что вновь подтвердило их проблемы с реализацией и необходимостью укрепления обороны.

    Последние матчи «Ротора»:

    Личные встречи

    «Ротор» имеет преимущество в очных встречах с «Аланией» и не проигрывает этому сопернику в пяти последних матчах. Более того, «Ротор» ни разу не пропустил в этих встречах, что подчеркивает их тактическое превосходство в матчах против «Алании». Последний матч между командами завершился нулевой ничьей, что указывает на равную игру, в которой обе команды испытывают трудности с реализацией моментов.

    Статистика

    «Алания»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.6, пропускает – 1.2
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • «Алания» не побеждает в 3 последних матчах

    «Ротор»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.6, пропускает – 1.2
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • «Ротор» не пропускает в 5 последних очных матчах против «Алании»

    Прогноз на матч «Алания» – «Ротор»

    С учетом текущих результатов обеих команд и их проблем с реализацией, матч, вероятно, будет осторожным, с небольшим количеством голов. «Ротор» имеет психологическое преимущество в очных встречах и уверенно защищается против «Алании», что может сыграть на их пользу. Ожидается, что матч будет сдержанным и напряженным, с акцентом на оборону с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится ничья с минимальным количеством голов, предположительно 0:0.

    Рекомендация: 0:0 за коэффициент 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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