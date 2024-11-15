16 ноября на стадионе в городе Владикавказ состоится матч 19-го тура российской Первой лиги между «Аланией» и «Ротором». Обе команды испытывают трудности в текущем сезоне и находятся в нижней половине турнирной таблицы.
«Алания»
«Алания» занимает 15-е место в лиге с 18 очками после 18 туров. Команда не побеждает в трех последних матчах и испытывает проблемы с результативностью: в последних пяти матчах они забили всего три гола (в среднем 0.6 за игру) и пропустили шесть. Лучший бомбардир Тарас Гаглоев забил лишь три гола в 15 матчах, что подчеркивает отсутствие стабильной атакующей линии у команды. Недавняя нулевая ничья с «Арсеналом Тула» показывает, что команда с трудом справляется с давлением соперников и не всегда способна доминировать на своем поле.
Последние матчи «Алании»:
- «Алания» 0:0 «Арсенал Тула»
- «Торпедо» 3:0 «Алания»
- «Алания» 2:3 «Чайка»
- «Сокол» 0:1 «Алания»
- «Тюмень» 0:0 «Алания» (по пенальти 4:3)
«Ротор»
«Ротор» занимает 11-е место с 23 очками и, как и «Алания», находится в поиске стабильной игры. Команда не побеждает в последних трех матчах, при этом их результаты говорят о трудностях как в атаке, так и в обороне: в последних пяти играх они забили три гола и пропустили шесть. Лучший бомбардир Дмитрий Прищепа забил всего три гола в 14 матчах. В последнем туре «Ротор» сыграл вничью 1:1 с «Сочи», что вновь подтвердило их проблемы с реализацией и необходимостью укрепления обороны.
Последние матчи «Ротора»:
- «Ротор» 1:1 «Сочи»
- «Енисей» 2:0 «Ротор»
- «Уфа» 2:0 «Ротор»
- «Ротор» 1:0 «КАМАЗ»
- «Ротор» 1:1 «СКА Хабаровск»
Личные встречи
«Ротор» имеет преимущество в очных встречах с «Аланией» и не проигрывает этому сопернику в пяти последних матчах. Более того, «Ротор» ни разу не пропустил в этих встречах, что подчеркивает их тактическое превосходство в матчах против «Алании». Последний матч между командами завершился нулевой ничьей, что указывает на равную игру, в которой обе команды испытывают трудности с реализацией моментов.
Статистика
«Алания»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.6, пропускает – 1.2
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- «Алания» не побеждает в 3 последних матчах
«Ротор»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.6, пропускает – 1.2
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- «Ротор» не пропускает в 5 последних очных матчах против «Алании»
Прогноз на матч «Алания» – «Ротор»
С учетом текущих результатов обеих команд и их проблем с реализацией, матч, вероятно, будет осторожным, с небольшим количеством голов. «Ротор» имеет психологическое преимущество в очных встречах и уверенно защищается против «Алании», что может сыграть на их пользу. Ожидается, что матч будет сдержанным и напряженным, с акцентом на оборону с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится ничья с минимальным количеством голов, предположительно 0:0.
Рекомендация: 0:0 за коэффициент 7.00.
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