16.11.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 19 тур
Россия. Первая лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Алания
Алания
4-2-2-2
25
Солдатенко
45
Москаленчик
5
Багаев
5
Татаев
19
Бутаев
8
Хугаев
15
Цаллагов
6
Тарба
30
Гаглоев
10
Хадарцев
99
Абдоков
3-3-1-2-1
13
Чагров
17
Шильников
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
57
Болотов
3
Плиев
22
Завезен
24
Мальцев
31
Касимов
23
Лаврищев
15
Цаллагов
6
Макаров
6
Макаров
15
Цаллагов
99
Абдоков
18
Тобоев
18
Тобоев
99
Абдоков
8
Хугаев
7
Гурциев
7
Гурциев
8
Хугаев
31
Касимов
19
Плотников
19
Плотников
31
Касимов
22
Завезен
97
Таликин
97
Таликин
22
Завезен
24
Мальцев
32
Соколов
32
Соколов
24
Мальцев
23
Лаврищев
10
Морозов
10
Морозов
23
Лаврищев
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
Морозов
Остались в запасе
Алания
Ротор
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
23
Виктор Нафиков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
23
Виктор Нафиков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Алания - Ротор
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Ротора», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»