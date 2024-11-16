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  • «Алания» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

«Алания» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

16 ноября 2024, 13:50
Алания
16.11.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Ротор
90+2' А. Багаев
11' Т. Касимов 17' Д. Лаврищев 34' М. Мальцев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
23
Виктор Нафиков
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
10
Владислав Морозов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-2-2-2
25
Солдатенко
45
Москаленчик
5
Багаев
5
Татаев
19
Бутаев
8
Хугаев
15
Цаллагов
6
Тарба
30
Гаглоев
10
Хадарцев
99
Абдоков
3-3-1-2-1
13
Чагров
17
Шильников
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
57
Болотов
3
Плиев
22
Завезен
24
Мальцев
31
Касимов
23
Лаврищев
15
Цаллагов
6
Макаров
6
Макаров
15
Цаллагов
99
Абдоков
18
Тобоев
18
Тобоев
99
Абдоков
8
Хугаев
7
Гурциев
7
Гурциев
8
Хугаев
31
Касимов
19
Плотников
19
Плотников
31
Касимов
22
Завезен
97
Таликин
97
Таликин
22
Завезен
24
Мальцев
32
Соколов
32
Соколов
24
Мальцев
23
Лаврищев
10
Морозов
10
Морозов
23
Лаврищев
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
Морозов
Остались в запасе
Алания
Ротор
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
23
Виктор Нафиков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
23
Виктор Нафиков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Алания - Ротор
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Ротора», 19-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Ротор»

«Алания» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Алания
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