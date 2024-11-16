16 ноября 2024 года в 15:00 по московскому времени состоится матч 19 тура Первой лиги между командами «Алания» и «Ротор».

«Алания»

«Алания» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков за 18 матчей. Команда одержала 4 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, разница мячей -6 (11 забито, 17 пропущено). Последние три игры:

«Ротор»

«Ротор» находится на 11-м месте в таблице, набрав 23 очка за 18 матчей. У команды 5 побед, 8 ничьих и 5 поражений, разница мячей -1 (13 забито, 14 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

30.09.24: «Ротор» – «Алания» 0:0;

27.09.23: «Ротор» – «Алания» 1:0;

07.07.23: «Алания» – «Ротор» 0:3.

Прогноз на матч «Алания» – «Ротор»

Хозяева в последних пяти матчах одержали только одну победу и в одном матче сыграли вничью, остальные встречи коллектив проиграл. «Ротор» в двух играх сыграл вничью, в одном матче победил и дважды проиграл. В предстоящей встрече, предположим, будет забито меньше 3 мячей. Наш прогноз – ТМ 2.5 (1.50)

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