15 ноября на «Виндзор Парк» в Белфасте сборная Северной Ирландии встретится с командой Беларуси в пятом туре Лиги наций. Этот матч имеет важное значение для обеих команд, так как они ведут борьбу за лидерство в группе.
Северная Ирландия
Северная Ирландия занимает первое место в группе с 7 очками после четырех туров. Команда показала свою силу в недавнем матче против Болгарии, разгромив соперника со счетом 5:0, и идет на серии из четырех домашних побед. Сборная демонстрирует надежную игру в обороне, пропустив всего один гол за последние пять матчей, что составляет в среднем 0.2 гола за игру. В атаке команда выглядит стабильно: в пяти играх они забили девять голов (в среднем 1.8 за игру). Главный бомбардир Айзек Прайс, забивший 5 голов в 16 матчах, будет ключевым игроком в атаке.
Последние матчи Северной Ирландии:
- Северная Ирландия 5:0 Болгария
- Беларусь 0:0 Северная Ирландия
- Болгария 1:0 Северная Ирландия
- Северная Ирландия 2:0 Люксембург
- Северная Ирландия 2:0 Андорра
Беларусь
Беларусь занимает второе место в группе с 6 очками, не проигрывая в последних пяти матчах Лиги наций. Однако команда испытывает трудности с результативностью, забив всего два гола в последних пяти матчах (в среднем 0.4 за игру). В обороне Беларусь выглядит стабильнее, пропуская в среднем по одному голу за матч, но недостаточная эффективность в нападении усложняет им борьбу за победу. Лучший бомбардир команды Макс Эбонг, забивший 3 гола в 23 матчах, может стать ключевой фигурой в атаке, но ему потребуется поддержка от партнеров, чтобы преодолеть оборону Северной Ирландии.
Последние матчи Беларуси:
- Беларусь 1:1 Люксембург
- Беларусь 0:0 Северная Ирландия
- Люксембург 0:1 Беларусь
- Беларусь 0:0 Болгария
- Беларусь 0:4 Израиль
Личные встречи
В предыдущих матчах Северная Ирландия традиционно доминировала над Беларусью, одержав победы в трех из последних четырех встреч. В последнем матче, прошедшем 12 октября 2024 года, команды сыграли вничью 0:0, что подчеркивает оборонительную тактику обеих сторон и может повлиять на сценарий предстоящего поединка. Тем не менее, Северная Ирландия имеет преимущество на своем поле, и это придаeт команде уверенность в предстоящей встрече.
Статистика
Северная Ирландия
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
- Серия побед дома: 4 матча
Беларусь
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Беларусь не проигрывает в 5 последних матчах Лиги наций
Прогноз на матч Северная Ирландия – Беларусь
Северная Ирландия выглядит более уверенно и обладает надежной обороной, что делает еe фаворитом. Беларусь демонстрирует хорошие результаты в защите, но недостаток результативности может стать решающим фактором. Ожидается, что Северная Ирландия воспользуется преимуществом домашнего поля и одержит победу в матче с низкой результативностью.
Рекомендации для ставок:
- Победа Северной Ирландии – коэффициент 1.80
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Оба тайма: тотал меньше 1.5 – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа Северной Ирландии за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа Северной Ирландии с результатом 1:0.
Рекомендация: 1:0 в пользу Северной Ирландии за коэффициент 6.50.
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