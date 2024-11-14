15 ноября на «Виндзор Парк» в Белфасте сборная Северной Ирландии встретится с командой Беларуси в пятом туре Лиги наций. Этот матч имеет важное значение для обеих команд, так как они ведут борьбу за лидерство в группе.

Северная Ирландия

Северная Ирландия занимает первое место в группе с 7 очками после четырех туров. Команда показала свою силу в недавнем матче против Болгарии, разгромив соперника со счетом 5:0, и идет на серии из четырех домашних побед. Сборная демонстрирует надежную игру в обороне, пропустив всего один гол за последние пять матчей, что составляет в среднем 0.2 гола за игру. В атаке команда выглядит стабильно: в пяти играх они забили девять голов (в среднем 1.8 за игру). Главный бомбардир Айзек Прайс, забивший 5 голов в 16 матчах, будет ключевым игроком в атаке.

Последние матчи Северной Ирландии:

Северная Ирландия 5:0 Болгария

Беларусь 0:0 Северная Ирландия

Болгария 1:0 Северная Ирландия

Северная Ирландия 2:0 Люксембург

Северная Ирландия 2:0 Андорра

Беларусь

Беларусь занимает второе место в группе с 6 очками, не проигрывая в последних пяти матчах Лиги наций. Однако команда испытывает трудности с результативностью, забив всего два гола в последних пяти матчах (в среднем 0.4 за игру). В обороне Беларусь выглядит стабильнее, пропуская в среднем по одному голу за матч, но недостаточная эффективность в нападении усложняет им борьбу за победу. Лучший бомбардир команды Макс Эбонг, забивший 3 гола в 23 матчах, может стать ключевой фигурой в атаке, но ему потребуется поддержка от партнеров, чтобы преодолеть оборону Северной Ирландии.

Последние матчи Беларуси:

Беларусь 1:1 Люксембург

Беларусь 0:0 Северная Ирландия

Люксембург 0:1 Беларусь

Беларусь 0:0 Болгария

Беларусь 0:4 Израиль

Личные встречи

В предыдущих матчах Северная Ирландия традиционно доминировала над Беларусью, одержав победы в трех из последних четырех встреч. В последнем матче, прошедшем 12 октября 2024 года, команды сыграли вничью 0:0, что подчеркивает оборонительную тактику обеих сторон и может повлиять на сценарий предстоящего поединка. Тем не менее, Северная Ирландия имеет преимущество на своем поле, и это придаeт команде уверенность в предстоящей встрече.

Статистика

Северная Ирландия

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 1

Серия побед дома: 4 матча

Беларусь

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Беларусь не проигрывает в 5 последних матчах Лиги наций

Прогноз на матч Северная Ирландия – Беларусь

Северная Ирландия выглядит более уверенно и обладает надежной обороной, что делает еe фаворитом. Беларусь демонстрирует хорошие результаты в защите, но недостаток результативности может стать решающим фактором. Ожидается, что Северная Ирландия воспользуется преимуществом домашнего поля и одержит победу в матче с низкой результативностью.

Рекомендации для ставок:

Победа Северной Ирландии – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Оба тайма: тотал меньше 1.5 – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа Северной Ирландии за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа Северной Ирландии с результатом 1:0.

Рекомендация: 1:0 в пользу Северной Ирландии за коэффициент 6.50.

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