Северная Ирландия
15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа C3, 5 тур
Лига наций, группа C3, 5 тур
2 : 0
Завершен
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Беларусь
50' Д. Баллард
63' Д. Чарльз (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Пирс Чарльз
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
19
Ши Чарльз
(К) ОП
20
Броди Спенсер
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
10
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Беларусь
16
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Александр Мартынович
(К) ЦЗ
22
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
3
Павел Забелин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
7
Евгений Шикавка
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Северная Ирландия
12
Люк Саутвуд
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
23
Кристи Пим
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
3
Кофи Балмер
ЦЗ
18
Руайри Макконвилл
ЦЗ
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
13
Брэд Лайонс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Джейми Рид
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
17
Ли Бонис
ЦФ
Беларусь
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Максим Плотников
ВР
17
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
18
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
15
Никита Корзун
ОП
9
Макс Эбонг
АП
15
Никита Демченко
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
10
Артем Концевой
ЛВ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Чарльз
5
Хьюм
4
Баллард
22
Браун
2
Брэдли
19
Чарльз
20
Спенсер
14
Прайс
16
Маккэнн
11
Смит
10
Чарльз
4-1-2-1-2
16
Лапоухов
22
Пигас
6
Политевич
4
Мартынович
2
Печенин
8
Селява
3
Забелин
14
Яблонский
10
Громыко
7
Шикавка
11
Барковский
14
Прайс
18
Макконвилл
18
Макконвилл
14
Прайс
2
Брэдли
13
Лайонс
13
Лайонс
2
Брэдли
4
Баллард
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
4
Баллард
11
Смит
9
Рид
9
Рид
11
Смит
10
Чарльз
21
Магеннис
21
Магеннис
10
Чарльз
2
Печенин
17
Прищепа
17
Прищепа
2
Печенин
8
Селява
9
Эбонг
9
Эбонг
8
Селява
10
Громыко
15
Демченко
15
Демченко
10
Громыко
11
Барковский
23
Антилевский
23
Антилевский
11
Барковский
14
Яблонский
21
Климович
21
Климович
14
Яблонский
Остались в запасе
Северная Ирландия
Беларусь
12
Люк Саутвуд
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
23
Кристи Пим
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
3
Кофи Балмер
ЦЗ
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Каллум Маршалл
ЦФ
17
Ли Бонис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Максим Плотников
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
18
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
15
Никита Корзун
ОП
19
Юрий Ковалев
ПП
10
Артем Концевой
ЛВ
Главный тренер
Карлос Алос
Остались в запасе
12
Люк Саутвуд
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
23
Кристи Пим
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
3
Кофи Балмер
ЦЗ
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Каллум Маршалл
ЦФ
17
Ли Бонис
ЦФ
Остались в запасе
12
Павел Павлюченко
ВР
1
Максим Плотников
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
18
Егор Пархоменко
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
15
Никита Корзун
ОП
19
Юрий Ковалев
ПП
10
Артем Концевой
ЛВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Карлос Алос
Статистика матча Северная Ирландия - Беларусь
1
3
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча Северная Ирландия против Беларуси, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия – Беларусь
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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