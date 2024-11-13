Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Мостовой ответил, готов ли он стать комментатором

    Александр Мостовой высказался о работе комментаторов и перспективе попробовать себя в этом деле.

    – Согласны с мнением Дзюбы про комментаторов?

    – Александр Мостовой еще давно говорил то, что сказали Карпин и Дзюба. Внимательнее читайте и слушайте то, что я говорю.

    Команда выигрывает 1:0, комментаторы готовы вознести тренера, проигрывает через 5 минут – они не говорят про него полчаса.

    – Есть хорошие комментаторы?

    – Конечно, есть те, кто говорит только о футболе, моментах на поле. Не о том, кто как одет и с кем дружит.

    – Можете называть конкретных людей?

    – Я фамилии не знаю, но они есть. Думаю, те, кто несут бред, тоже нормальные, просто подстраиваются под сегодняшний хайп и всe остальное.

    Сейчас все живут на хайпе, блогерстве. В принципе они все нормальные, но нам, футболистам, это смешно слышать.

    – Не запоминаете комментаторов по фамилиям?

    – Я многих знаю по фамилиям, но не вижу смысла их называть.

    – Вам было бы интересно прокомментировать игру?

    Идеальный вариант, когда работает комментатор и я как специалист ему помогаю. У комментатора есть преимущество – подвешенный язык. Я делал это лет десять назад, а сейчас не зовут.

    Сейчас лучше позовут блогера с миллионами подписчиков, который видел футбол с Останкинской башни.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
    Романцев высмеял Мостового 2
    Составы на матч легенд «Спартака» и «Динамо»: Глушаков – в основе красно-белых, Мостовой, Юран – в запасе 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2024 20:57
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 