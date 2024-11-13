Мостовой ответил, готов ли он стать комментатором

Александр Мостовой высказался о работе комментаторов и перспективе попробовать себя в этом деле.

– Согласны с мнением Дзюбы про комментаторов?

– Александр Мостовой еще давно говорил то, что сказали Карпин и Дзюба. Внимательнее читайте и слушайте то, что я говорю.

Команда выигрывает 1:0, комментаторы готовы вознести тренера, проигрывает через 5 минут – они не говорят про него полчаса.

– Есть хорошие комментаторы?

– Конечно, есть те, кто говорит только о футболе, моментах на поле. Не о том, кто как одет и с кем дружит.

– Можете называть конкретных людей?

– Я фамилии не знаю, но они есть. Думаю, те, кто несут бред, тоже нормальные, просто подстраиваются под сегодняшний хайп и всe остальное.

Сейчас все живут на хайпе, блогерстве. В принципе они все нормальные, но нам, футболистам, это смешно слышать.

– Не запоминаете комментаторов по фамилиям?

– Я многих знаю по фамилиям, но не вижу смысла их называть.

– Вам было бы интересно прокомментировать игру?

– Идеальный вариант, когда работает комментатор и я как специалист ему помогаю. У комментатора есть преимущество – подвешенный язык. Я делал это лет десять назад, а сейчас не зовут.

Сейчас лучше позовут блогера с миллионами подписчиков, который видел футбол с Останкинской башни.

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