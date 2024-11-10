10 ноября 2024 года в 15:00 по московскому времени в рамках 18-го тура Первой лиги состоится матч между командами «Шинник» и «Урал».

«Шинник»

«Шинник» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков за 17 матчей. Команда имеет 4 победы, 6 ничьих и 7 поражений, разница мячей -6 (12 забито, 18 пропущено). Последние три игры:

«Урал»

«Урал» занимает 5-е место в турнирной таблице с 27 очками после 17 матчей. У команды 7 побед, 6 ничьих и 4 поражения, разница мячей +6 (23 забито, 17 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Шинник» – «Урал»

Хозяева поля идут в нижней части турнирной таблицы и претендуют на вылет во Вторую лигу, а вот «Урал» наоборот – входит в число претендентов на повышение в классе. В предстоящем матче, несмотря на не самые выразительные результаты екатеринбуржцев, поставим на победу гостей (1.83).

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