10 ноября 2024 года в 15:00 по московскому времени в рамках 18-го тура Первой лиги состоится матч между командами «Шинник» и «Урал».
«Шинник»
«Шинник» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков за 17 матчей. Команда имеет 4 победы, 6 ничьих и 7 поражений, разница мячей -6 (12 забито, 18 пропущено). Последние три игры:
- 03.11.24: «Черноморец» – «Шинник» 0:1;
- 30.10.24: «Шинник» (победа по пенальти) – «Чайка» 0:0;
- 26.10.24: «Арсенал» – «Шинник» 1:1.
«Урал»
«Урал» занимает 5-е место в турнирной таблице с 27 очками после 17 матчей. У команды 7 побед, 6 ничьих и 4 поражения, разница мячей +6 (23 забито, 17 пропущено). Последние три игры:
- 04.11.24: «Урал» – «Родина» 0:0;
- 29.10.24: «Балтика» – «Урал» 0:1;
- 26.10.24: «Балтика» – «Урал» 2:1.
Очные встречи
- 20.07.24: «Урал» – «Шинник» 2:1;
- 24.06.20: «Шинник» – «Урал» 0:2;
- 20.02.18: «Шинник» – «Урал» 0:2.
Прогноз на матч «Шинник» – «Урал»
Хозяева поля идут в нижней части турнирной таблицы и претендуют на вылет во Вторую лигу, а вот «Урал» наоборот – входит в число претендентов на повышение в классе. В предстоящем матче, несмотря на не самые выразительные результаты екатеринбуржцев, поставим на победу гостей (1.83).
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!