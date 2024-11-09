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    • «Ростов» – «Химки»: прогноз на матч 15-го тура российской Премьер-лиги, 9 ноября 2024 года

    «Ростов» – «Химки»: прогноз на матч 15-го тура российской Премьер-лиги, 9 ноября 2024 года

    В пятницу, 9 ноября 2024 года, в 19:00 по мск в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги пройдет матч между «Ростовом» и «Химками».

    «Ростов»

    «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице с 14 очками после 14 матчей. У команды 3 победы, 5 ничьих и 6 поражений, разница мячей -8 (17 забито, 25 пропущено). Последние три игры:

    «Химки»

    Команда находится на 13-й позиции в турнирной таблице с 12 очками после 14 матчей. У «Химок» 2 победы, 6 ничьих и 6 поражений, разница мячей -10 (15 забито, 25 пропущено). Последние три игры:

    Очные встречи

    • 02.10.24: «Химки» (победа по пенальти) – «Ростов» 2:2;13.08.24: «Ростов» – «Химки» 3:1;02.04.24: «Химки» – «Ростов» 0:0 (победа по пенальти).

    Прогноз на матч «Ростов» – «Химки»

    «Ростов» в последних матчах играет с переменным успехом, однако победа команды Валерия Карпина над «Спартаком» должна прибавить южанам уверенности. «Химки» в последних трех матчах набрали только 1 балл. Наш прогноз – победа «Ростова» (1.78).

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 10:07
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