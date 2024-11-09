В пятницу, 9 ноября 2024 года, в 19:00 по мск в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги пройдет матч между «Ростовом» и «Химками».
«Ростов»
«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице с 14 очками после 14 матчей. У команды 3 победы, 5 ничьих и 6 поражений, разница мячей -8 (17 забито, 25 пропущено). Последние три игры:
- 05.11.24 «Спартак» – «Ростов» 0:1;
- 01.11.24 «Динамо» – «Ростов» 1:1;
- 26.10.24 «Ростов» – «Ахмат» 2:3.
«Химки»
Команда находится на 13-й позиции в турнирной таблице с 12 очками после 14 матчей. У «Химок» 2 победы, 6 ничьих и 6 поражений, разница мячей -10 (15 забито, 25 пропущено). Последние три игры:
- 03.11.24 «Факел» – «Химки» 1:1;
- 27.10.24 «Химки» – «Динамо» 3:4;
- 23.10.24 «Оренбург» – «Химки» 2:0.
Очные встречи
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02.10.24: «Химки» (победа по пенальти) – «Ростов» 2:2;13.08.24: «Ростов» – «Химки» 3:1;02.04.24: «Химки» – «Ростов» 0:0 (победа по пенальти).
Прогноз на матч «Ростов» – «Химки»
«Ростов» в последних матчах играет с переменным успехом, однако победа команды Валерия Карпина над «Спартаком» должна прибавить южанам уверенности. «Химки» в последних трех матчах набрали только 1 балл. Наш прогноз – победа «Ростова» (1.78).
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