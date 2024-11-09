Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по матчу 15-го тура РПЛ против «Химок» (3:1).
- Дубль оформил Иван Комаров.
- Он признан лучшим в матче.
- «Ростов» идет в РПЛ 8-м.
– Добротный футбол исходя из того, что нужны были три очка как угодно. Поэтому на футбол, наверное, даже меньше обращали внимания.
– Как влияла на команду серия без побед в РПЛ? Как удалось из этого выбраться?
– Как обычно – работая. Только так. Опять же это вы обращаете внимание на какие‑то серии, еще на что‑то, мы – на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат.
– В старте вышел Комаров, оформил дубль. Что скажете о выборе на эту позицию?
– Так он уже играл на этой позиции. Были другие варианты? Эти варианты сыграли со «Спартаком» в Кубке. А Комарова готовили на эту игру.
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