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    Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Химками»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по матчу 15-го тура РПЛ против «Химок» (3:1).

    – Добротный футбол исходя из того, что нужны были три очка как угодно. Поэтому на футбол, наверное, даже меньше обращали внимания.

    – Как влияла на команду серия без побед в РПЛ? Как удалось из этого выбраться?

    – Как обычно – работая. Только так. Опять же это вы обращаете внимание на какие‑то серии, еще на что‑то, мы – на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат.

    – В старте вышел Комаров, оформил дубль. Что скажете о выборе на эту позицию?

    – Так он уже играл на этой позиции. Были другие варианты? Эти варианты сыграли со «Спартаком» в Кубке. А Комарова готовили на эту игру.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.11.2024 22:12
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    Комментарии (3)
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    GoLenaStop
    1731181038
    Хорошо сказал, а-ля Камала... "-Поэтому на футбол, наверное, даже меньше обращали внимания. -Больше на игру обращаем внимание, чем на результат." В какую такую игру играете, Валерон? Ставочками балуетесь?... Хи... С внеплановой победой, Ростсельмаш! Короче - "Какобычно"
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    Кривая да нелёгкая
    1731181756
    Комаров Ваня сделал победу Карпину
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    Янвapь 69
    1731182744
    Нахера, тренеришка, ты Комарова заменил ? Чтобы пацанёнок ненароком третий не забил ?
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