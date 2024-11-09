Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался по матчу 15-го тура РПЛ против «Химок» (3:1).

Дубль оформил Иван Комаров.

Он признан лучшим в матче.

«Ростов» идет в РПЛ 8-м.

– Добротный футбол исходя из того, что нужны были три очка как угодно. Поэтому на футбол, наверное, даже меньше обращали внимания.

– Как влияла на команду серия без побед в РПЛ? Как удалось из этого выбраться?

– Как обычно – работая. Только так. Опять же это вы обращаете внимание на какие‑то серии, еще на что‑то, мы – на конкретную игру. Мы не смотрим на то, что было неделю или две назад. Больше на игру обращаем внимание, чем на результат.

– В старте вышел Комаров, оформил дубль. Что скажете о выборе на эту позицию?

– Так он уже играл на этой позиции. Были другие варианты? Эти варианты сыграли со «Спартаком» в Кубке. А Комарова готовили на эту игру.

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