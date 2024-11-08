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    • Прогноз на точный счет матча «Страсбур» – «Монако», Лига 1, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Страсбур» – «Монако», Лига 1, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Ля Мено» «Страсбур» принимает «Монако» в рамках одиннадцатого тура Лиги 1. Матч обещает быть напряженным: «Страсбур» настроен защитить домашний результат, а «Монако» будет стремиться вернуться в победный ритм после неудач в последних играх чемпионата.

    «Страсбур»

    «Страсбур» находится на 9-м месте с 13 очками, демонстрируя уверенность в атаке, но испытывая трудности в защите. Команда стабильно пропускает, с девятью пропущенными мячами за последние пять матчей. Лучший бомбардир команды, Андрей Сантос, забивший 5 голов, активно поддерживает атаку и может стать ключевой фигурой в игре. На домашнем поле «Страсбур» выступает стабильно, не проигрывая в последних пяти матчах.

    Последние матчи «Страсбура»:

    «Монако»

    «Монако» идет на третьем месте с 20 очками, но команда сталкивается с неустойчивыми результатами в последних матчах Лиги 1, не выигрывая в трех играх подряд. Сильная сторона «Монако» – организованная оборона, но в последних встречах команда теряла очки и пропускала в каждом из них. Такуми Минамино с 3 голами является лучшим бомбардиром команды, и «Монако» потребуется вся мощь атаки, чтобы одолеть «Страсбур».

    Последние матчи «Монако»:

    Личные встречи

    В последних четырех очных матчах «Монако» неизменно побеждал «Страсбур», что подтверждает превосходство монегасков в очных противостояниях. Однако «Страсбур» способен противостоять, особенно на домашней арене, где он часто показывает крепкую игру.

    Последние встречи:

    • «Страсбур» 0:1 «Монако»
    • «Монако» 3:0 «Страсбур»
    • «Монако» 4:3 «Страсбур»
    • «Страсбур» 1:2 «Монако»

    Статистика

    «Страсбур»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия без поражений дома: 5 матчей

    «Монако»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений в гостях: 8 из 10 матчей

    Прогноз на матч «Страсбур» – «Монако»

    «Монако» выглядит фаворитом, несмотря на спад в последних матчах чемпионата. Гости продемонстрировали уверенность в очных встречах и, вероятно, смогут преодолеть сопротивление хозяев. Ожидается, что обе команды смогут забить, но «Монако» выглядит более готовым к победе.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Монако» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом анализа, наиболее вероятный исход – победа «Монако» с небольшим преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 8.00.

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    «Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 11:29
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