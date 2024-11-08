9 ноября на стадионе «Ля Мено» «Страсбур» принимает «Монако» в рамках одиннадцатого тура Лиги 1. Матч обещает быть напряженным: «Страсбур» настроен защитить домашний результат, а «Монако» будет стремиться вернуться в победный ритм после неудач в последних играх чемпионата.
«Страсбур»
«Страсбур» находится на 9-м месте с 13 очками, демонстрируя уверенность в атаке, но испытывая трудности в защите. Команда стабильно пропускает, с девятью пропущенными мячами за последние пять матчей. Лучший бомбардир команды, Андрей Сантос, забивший 5 голов, активно поддерживает атаку и может стать ключевой фигурой в игре. На домашнем поле «Страсбур» выступает стабильно, не проигрывая в последних пяти матчах.
Последние матчи «Страсбура»:
- «Сент-Этьен» 2:0 «Страсбур»
- «Страсбур» 3:1 «Нант»
- «ПСЖ» 4:2 «Страсбур»
- «Страсбур» 2:2 «Ланс»
- «Страсбур» 1:0 «Марсель»
«Монако»
«Монако» идет на третьем месте с 20 очками, но команда сталкивается с неустойчивыми результатами в последних матчах Лиги 1, не выигрывая в трех играх подряд. Сильная сторона «Монако» – организованная оборона, но в последних встречах команда теряла очки и пропускала в каждом из них. Такуми Минамино с 3 голами является лучшим бомбардиром команды, и «Монако» потребуется вся мощь атаки, чтобы одолеть «Страсбур».
Последние матчи «Монако»:
- «Болонья» 0:1 «Монако» (Лига чемпионов)
- «Монако» 0:1 «Анжер»
- «Ницца» 2:1 «Монако»
- «Монако» 5:1 «Црвена Звезда» (Лига чемпионов)
- «Монако» 0:0 «Лилль»
Личные встречи
В последних четырех очных матчах «Монако» неизменно побеждал «Страсбур», что подтверждает превосходство монегасков в очных противостояниях. Однако «Страсбур» способен противостоять, особенно на домашней арене, где он часто показывает крепкую игру.
Последние встречи:
- «Страсбур» 0:1 «Монако»
- «Монако» 3:0 «Страсбур»
- «Монако» 4:3 «Страсбур»
- «Страсбур» 1:2 «Монако»
Статистика
«Страсбур»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия без поражений дома: 5 матчей
«Монако»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без поражений в гостях: 8 из 10 матчей
Прогноз на матч «Страсбур» – «Монако»
«Монако» выглядит фаворитом, несмотря на спад в последних матчах чемпионата. Гости продемонстрировали уверенность в очных встречах и, вероятно, смогут преодолеть сопротивление хозяев. Ожидается, что обе команды смогут забить, но «Монако» выглядит более готовым к победе.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Монако» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
С учетом анализа, наиболее вероятный исход – победа «Монако» с небольшим преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 8.00.
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