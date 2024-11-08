9 ноября на стадионе «Ля Мено» «Страсбур» принимает «Монако» в рамках одиннадцатого тура Лиги 1. Матч обещает быть напряженным: «Страсбур» настроен защитить домашний результат, а «Монако» будет стремиться вернуться в победный ритм после неудач в последних играх чемпионата.

«Страсбур»

«Страсбур» находится на 9-м месте с 13 очками, демонстрируя уверенность в атаке, но испытывая трудности в защите. Команда стабильно пропускает, с девятью пропущенными мячами за последние пять матчей. Лучший бомбардир команды, Андрей Сантос, забивший 5 голов, активно поддерживает атаку и может стать ключевой фигурой в игре. На домашнем поле «Страсбур» выступает стабильно, не проигрывая в последних пяти матчах.

Последние матчи «Страсбура»:

«Монако»

«Монако» идет на третьем месте с 20 очками, но команда сталкивается с неустойчивыми результатами в последних матчах Лиги 1, не выигрывая в трех играх подряд. Сильная сторона «Монако» – организованная оборона, но в последних встречах команда теряла очки и пропускала в каждом из них. Такуми Минамино с 3 голами является лучшим бомбардиром команды, и «Монако» потребуется вся мощь атаки, чтобы одолеть «Страсбур».

Последние матчи «Монако»:

Личные встречи

В последних четырех очных матчах «Монако» неизменно побеждал «Страсбур», что подтверждает превосходство монегасков в очных противостояниях. Однако «Страсбур» способен противостоять, особенно на домашней арене, где он часто показывает крепкую игру.

Последние встречи:

«Страсбур» 0:1 «Монако»

«Монако» 3:0 «Страсбур»

«Монако» 4:3 «Страсбур»

«Страсбур» 1:2 «Монако»

Статистика

«Страсбур»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия без поражений дома: 5 матчей

«Монако»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия без поражений в гостях: 8 из 10 матчей

Прогноз на матч «Страсбур» – «Монако»

«Монако» выглядит фаворитом, несмотря на спад в последних матчах чемпионата. Гости продемонстрировали уверенность в очных встречах и, вероятно, смогут преодолеть сопротивление хозяев. Ожидается, что обе команды смогут забить, но «Монако» выглядит более готовым к победе.

Рекомендации для ставок:

Победа «Монако» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

С учетом анализа, наиболее вероятный исход – победа «Монако» с небольшим преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Монако» за коэффициент 8.00.

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