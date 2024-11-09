Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 17:50
Страсбур
09.11.2024, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 3
Завершен
Монако
29' Г. Дуэ
79' Э. Бен-Сегир (П) 89' Э. Бен-Сегир 90+1' Д. Иленихена
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
17
Андрей Сантос
ОП
14
Секу Мара
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
26
Папе Дьонг
ОП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
45
Milos Luković
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-2-2-2
1
Петрович
4
Соу
21
Силла
6
Дукуре
20
Дуэ
19
Диарра
17
Сантос
22
Морейра
11
Нанаси
7
Баква
14
Мара
4-2-3-1
99
Майецки
90
Синго
2
Вандерсон
6
Керер
12
Энрике
27
Магасса
8
Камара
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
18
Минамино
36
Эмболо
11
Нанаси
12
Уайли
12
Уайли
11
Нанаси
19
Диарра
26
Дьонг
26
Дьонг
19
Диарра
6
Дукуре
45
45
6
Дукуре
12
Энрике
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
12
Энрике
27
Магасса
4
Тезе
4
Тезе
27
Магасса
18
Минамино
15
Дьятта
15
Дьятта
18
Минамино
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
Остались в запасе
Страсбур
Монако
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
Главный тренер
Лайам Росеньор
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Страсбур - Монако
5
2
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
16
18
Офсайды
1
2
Количество передач
362
503
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.79
3.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Монако», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур»«Монако»

«Страсбур» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Страсбур
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+