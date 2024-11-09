09.11.2024, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
4-2-2-2
1
Петрович
4
Соу
21
Силла
6
Дукуре
20
Дуэ
19
Диарра
17
Сантос
22
Морейра
11
Нанаси
7
Баква
14
Мара
4-2-3-1
99
Майецки
90
Синго
2
Вандерсон
6
Керер
12
Энрике
27
Магасса
8
Камара
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
18
Минамино
36
Эмболо
11
Нанаси
12
Уайли
12
Уайли
11
Нанаси
19
Диарра
26
Дьонг
26
Дьонг
19
Диарра
6
Дукуре
45
45
6
Дукуре
12
Энрике
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
12
Энрике
27
Магасса
4
Тезе
4
Тезе
27
Магасса
18
Минамино
15
Дьятта
15
Дьятта
18
Минамино
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
Остались в запасе
Страсбур
Монако
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
Главный тренер
Лайам Росеньор
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Страсбур - Монако
5
2
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
16
18
Офсайды
1
2
Количество передач
362
503
Сейвы
5
1
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.79
3.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Монако», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»