9 ноября на стадионе «Альянц Стэдиум» «Ювентус» принимает «Торино» в рамках 12-го тура Серии А. Дерби Турина обещает быть интересным, ведь обе команды будут бороться за важные очки.

«Ювентус»

«Ювентус» продолжает серию из 19 матчей без поражений в Серии А, что подчеркивает их уверенность на внутренней арене. Команда занимает 6-е место с 21 очком, стремясь вернуться в верхнюю часть таблицы. В последних пяти играх «Ювентус» забил 9 голов, что подчеркивает их атакующую мощь, но и в обороне не всe стабильно – пропущено 8 мячей. Душан Влахович, лучший бомбардир команды, забил 9 голов и, вероятно, снова станет ключевой фигурой в атаке.

Последние матчи «Ювентуса»:

«Торино»

«Торино» занимает 10-е место с 14 очками, однако последние выезды были неудачными: команда проиграла три последних матча на выезде. Че Адамс забил 4 гола, но в целом результативность команды остается невысокой. В последних пяти матчах «Торино» забил всего 5 голов, и слабая атака может стать проблемой против сильного соперника.

Последние матчи «Торино»:

Личные встречи

В последних 20 матчах между «Ювентусом» и «Торино» преимущество остается за «Ювентусом», который не проигрывает в 20 встречах против своего соперника. Команда регулярно забивает в этих матчах, что подчеркивает еe доминирование в дерби. Последняя встреча на поле «Ювентуса» закончилась со счетом 2:0 в их пользу.

Последние встречи:

Статистика

«Ювентус»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без поражений: 19 матчей в Серии А

«Торино»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Три поражения в последних гостевых матчах

Прогноз на матч «Ювентус» – «Торино»

Исходя из текущей формы и истории очных встреч, «Ювентус» выглядит сильнее и вероятнее всего продолжит свою успешную серию против «Торино». Ожидается, что хозяева воспользуются слабостью обороны «Торино» и смогут добиться победы, хотя пропущенные голы в последнее время остаются для них актуальной проблемой.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Ювентуса» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

С высокой вероятностью «Ювентус» одержит победу, однако «Торино» также имеет шансы на ответный гол.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ювентуса» за 7.50.

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