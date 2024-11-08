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    • Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Торино», Серия А, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Торино», Серия А, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Альянц Стэдиум» «Ювентус» принимает «Торино» в рамках 12-го тура Серии А. Дерби Турина обещает быть интересным, ведь обе команды будут бороться за важные очки.

    «Ювентус»

    «Ювентус» продолжает серию из 19 матчей без поражений в Серии А, что подчеркивает их уверенность на внутренней арене. Команда занимает 6-е место с 21 очком, стремясь вернуться в верхнюю часть таблицы. В последних пяти играх «Ювентус» забил 9 голов, что подчеркивает их атакующую мощь, но и в обороне не всe стабильно – пропущено 8 мячей. Душан Влахович, лучший бомбардир команды, забил 9 голов и, вероятно, снова станет ключевой фигурой в атаке.

    Последние матчи «Ювентуса»:

    «Торино»

    «Торино» занимает 10-е место с 14 очками, однако последние выезды были неудачными: команда проиграла три последних матча на выезде. Че Адамс забил 4 гола, но в целом результативность команды остается невысокой. В последних пяти матчах «Торино» забил всего 5 голов, и слабая атака может стать проблемой против сильного соперника.

    Последние матчи «Торино»:

    Личные встречи

    В последних 20 матчах между «Ювентусом» и «Торино» преимущество остается за «Ювентусом», который не проигрывает в 20 встречах против своего соперника. Команда регулярно забивает в этих матчах, что подчеркивает еe доминирование в дерби. Последняя встреча на поле «Ювентуса» закончилась со счетом 2:0 в их пользу.

    Последние встречи:

    • «Торино» 0:0 «Ювентус»
    • «Ювентус» 2:0 «Торино»
    • «Ювентус» 4:2 «Торино»

    Статистика

    «Ювентус»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без поражений: 19 матчей в Серии А

    «Торино»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Три поражения в последних гостевых матчах

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Торино»

    Исходя из текущей формы и истории очных встреч, «Ювентус» выглядит сильнее и вероятнее всего продолжит свою успешную серию против «Торино». Ожидается, что хозяева воспользуются слабостью обороны «Торино» и смогут добиться победы, хотя пропущенные голы в последнее время остаются для них актуальной проблемой.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Ювентуса» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    С высокой вероятностью «Ювентус» одержит победу, однако «Торино» также имеет шансы на ответный гол.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ювентуса» за 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 11:13
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