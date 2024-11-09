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  • «Ювентус» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Ювентус» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 21:35
Ювентус
09.11.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Торино
18' Т. Веа 84' К. Йылдыз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
22
Тимоти Веа
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
20
Иван Илич
ЦП
17
Карол Линетти
(К) ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
4-3-3
1
Перин
20
Камбьясо
4
Гатти
15
Калюлю
37
Савона
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
5
Локателли
28
Влахович
10
Йылдыз
22
Веа
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
23
Коко
19
Лазаро
25
Масина
20
Илич
17
Линетти
21
Риччи
10
Влашич
19
Санабрия
37
Савона
13
Данило
13
Данило
37
Савона
10
Йылдыз
22
МакКенни
22
МакКенни
10
Йылдыз
28
Влахович
7
Консейсау
7
Консейсау
28
Влахович
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Соса
3
Соса
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
23
Войвода
23
Войвода
6
Валюкевич
20
Илич
66
Гинейтис
66
Гинейтис
20
Илич
19
Лазаро
14
Карамо
14
Карамо
19
Лазаро
Остались в запасе
Ювентус
Торино
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
44
Николо Фаджоли
АП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Ювентус - Торино
1
3
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
14
Офсайды
0
1
Количество передач
475
386
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.82
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Торино», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Торино»

«Ювентус» – «Торино» смотреть онлайн 9 ноября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Ювентус
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