9 ноября на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» «Кальяри» примет «Милан» в рамках 12-го тура Серии А. Обе команды стремятся к улучшению турнирного положения: хозяева пытаются избежать зоны вылета, а «Милан» ведет борьбу за высокие позиции.
«Кальяри»
«Кальяри» находится на 17-й позиции с 9 очками и находится на грани зоны вылета. Команда Роберто Пикколи, лучшего бомбардира с 4 голами, регулярно пропускает в последних матчах, особенно в обороне, где наметились серьезные проблемы: «Кальяри» не может удержать свои ворота сухими на протяжении 10 матчей подряд. При этом, игра на родном поле немного улучшает шансы хозяев, и они способны ответить голом.
Последние матчи «Кальяри»:
- «Лацио» 2:1 «Кальяри»
- «Кальяри» 0:2 «Болонья»
- «Удинезе» 2:0 «Кальяри»
- «Кальяри» 3:2 «Торино»
- «Ювентус» 1:1 «Кальяри»
«Милан»
«Милан» подходит к матчу с 17 очками и занимает 7-е место, находясь в поиске стабильности после череды матчей с переменным успехом. Команда отличается надежной обороной и хорошей результативностью: в последних пяти играх они пропустили в среднем всего 0,8 гола, что дает хорошие шансы на успех в гостевом поединке. Ключевую роль играет Кристиан Пулишич, который уже забил 7 мячей в текущем сезоне.
Последние матчи «Милана»:
- «Реал Мадрид» 3:1 «Милан» (Лига чемпионов)
- «Монца» 0:1 «Милан»
- «Милан» 0:2 «Наполи»
- «Милан» 3:1 «Брюгге» (Лига чемпионов)
- «Милан» 1:0 «Удинезе»
Личные встречи
«Милан» доминирует в очных встречах, победив в пяти последних играх против «Кальяри», с общим счетом 15:4. Последние матчи демонстрируют, что «Милан» стабильно находит подход к обороне «Кальяри», часто побеждая с разницей в два и более мячей.
Последние встречи:
- «Милан» 5:1 «Кальяри»
- «Милан» 4:1 «Кальяри»
- «Кальяри» 1:3 «Милан»
Статистика
«Кальяри»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1,00, пропускает – 1,80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия матчей с пропущенными голами: 10 игр подряд
«Милан»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1,60, пропускает – 0,80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Победы в последних 5 очных встречах с «Кальяри»
Прогноз на матч «Кальяри» – «Милан»
«Милан» видится фаворитом в этом матче, учитывая текущую форму и статистику встреч с «Кальяри». Вероятно, гости будут контролировать игру и стремиться закрыть встречу с минимальным количеством пропущенных голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Милана» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Милана».
Рекомендация: 2:1 в пользу «Милана» за 8.00.
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