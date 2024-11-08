9 ноября на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» «Кальяри» примет «Милан» в рамках 12-го тура Серии А. Обе команды стремятся к улучшению турнирного положения: хозяева пытаются избежать зоны вылета, а «Милан» ведет борьбу за высокие позиции.

«Кальяри»

«Кальяри» находится на 17-й позиции с 9 очками и находится на грани зоны вылета. Команда Роберто Пикколи, лучшего бомбардира с 4 голами, регулярно пропускает в последних матчах, особенно в обороне, где наметились серьезные проблемы: «Кальяри» не может удержать свои ворота сухими на протяжении 10 матчей подряд. При этом, игра на родном поле немного улучшает шансы хозяев, и они способны ответить голом.

Последние матчи «Кальяри»:

«Милан»

«Милан» подходит к матчу с 17 очками и занимает 7-е место, находясь в поиске стабильности после череды матчей с переменным успехом. Команда отличается надежной обороной и хорошей результативностью: в последних пяти играх они пропустили в среднем всего 0,8 гола, что дает хорошие шансы на успех в гостевом поединке. Ключевую роль играет Кристиан Пулишич, который уже забил 7 мячей в текущем сезоне.

Последние матчи «Милана»:

Личные встречи

«Милан» доминирует в очных встречах, победив в пяти последних играх против «Кальяри», с общим счетом 15:4. Последние матчи демонстрируют, что «Милан» стабильно находит подход к обороне «Кальяри», часто побеждая с разницей в два и более мячей.

Последние встречи:

«Милан» 5:1 «Кальяри»

«Милан» 4:1 «Кальяри»

«Кальяри» 1:3 «Милан»

Статистика

«Кальяри»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1,00, пропускает – 1,80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия матчей с пропущенными голами: 10 игр подряд

«Милан»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1,60, пропускает – 0,80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Победы в последних 5 очных встречах с «Кальяри»

Прогноз на матч «Кальяри» – «Милан»

«Милан» видится фаворитом в этом матче, учитывая текущую форму и статистику встреч с «Кальяри». Вероятно, гости будут контролировать игру и стремиться закрыть встречу с минимальным количеством пропущенных голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Милана» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Милана».

Рекомендация: 2:1 в пользу «Милана» за 8.00.

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