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    • Прогноз на точный счет матча «Кальяри» – «Милан», Серия А, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кальяри» – «Милан», Серия А, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» «Кальяри» примет «Милан» в рамках 12-го тура Серии А. Обе команды стремятся к улучшению турнирного положения: хозяева пытаются избежать зоны вылета, а «Милан» ведет борьбу за высокие позиции.

    «Кальяри»

    «Кальяри» находится на 17-й позиции с 9 очками и находится на грани зоны вылета. Команда Роберто Пикколи, лучшего бомбардира с 4 голами, регулярно пропускает в последних матчах, особенно в обороне, где наметились серьезные проблемы: «Кальяри» не может удержать свои ворота сухими на протяжении 10 матчей подряд. При этом, игра на родном поле немного улучшает шансы хозяев, и они способны ответить голом.

    Последние матчи «Кальяри»:

    «Милан»

    «Милан» подходит к матчу с 17 очками и занимает 7-е место, находясь в поиске стабильности после череды матчей с переменным успехом. Команда отличается надежной обороной и хорошей результативностью: в последних пяти играх они пропустили в среднем всего 0,8 гола, что дает хорошие шансы на успех в гостевом поединке. Ключевую роль играет Кристиан Пулишич, который уже забил 7 мячей в текущем сезоне.

    Последние матчи «Милана»:

    Личные встречи

    «Милан» доминирует в очных встречах, победив в пяти последних играх против «Кальяри», с общим счетом 15:4. Последние матчи демонстрируют, что «Милан» стабильно находит подход к обороне «Кальяри», часто побеждая с разницей в два и более мячей.

    Последние встречи:

    • «Милан» 5:1 «Кальяри»
    • «Милан» 4:1 «Кальяри»
    • «Кальяри» 1:3 «Милан»

    Статистика

    «Кальяри»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1,00, пропускает – 1,80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия матчей с пропущенными голами: 10 игр подряд

    «Милан»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1,60, пропускает – 0,80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Победы в последних 5 очных встречах с «Кальяри»

    Прогноз на матч «Кальяри» – «Милан»

    «Милан» видится фаворитом в этом матче, учитывая текущую форму и статистику встреч с «Кальяри». Вероятно, гости будут контролировать игру и стремиться закрыть встречу с минимальным количеством пропущенных голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Милана» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Милана».

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Милана» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 11:03
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