09.11.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
4-3-1-3
3
Ауджелло
19
Паломино
5
Луперто
4
Цаппа
45
Макумбу
14
Дейола
10
Виола
20
Цортеа
11
Лувумбо
91
Пикколи
12
Шерри
4-2-3-1
16
Меньян
22
Эмерсон
12
Тиав
31
Павлович
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
27
Леау
73
Камарда
19
Паломино
24
Ветеска
24
Ветеска
19
Паломино
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
45
Макумбу
18
Марин
18
Марин
45
Макумбу
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
20
Цортеа
18
Лападула
18
Лападула
20
Цортеа
22
Эмерсон
23
Томори
23
Томори
22
Эмерсон
21
Чуквуэзе
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
80
Муса
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
Остались в запасе
Кальяри
Милан
1
Симоне Скуффет
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Кальяри - Милан
2
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
11
Офсайды
8
3
Количество передач
401
507
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.59
3.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Милана», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»