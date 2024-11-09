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  • «Кальяри» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Кальяри» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 18:50
Кальяри
09.11.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 3
Завершен
Милан
2' Н. Цортеа 53' Г. Цаппа 89' Г. Цаппа
15' Р. Леау 40' Р. Леау 69' Т. Абрахам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
12
Ален Шерри
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-3-1-3
3
Ауджелло
19
Паломино
5
Луперто
4
Цаппа
45
Макумбу
14
Дейола
10
Виола
20
Цортеа
11
Лувумбо
91
Пикколи
12
Шерри
4-2-3-1
16
Меньян
22
Эмерсон
12
Тиав
31
Павлович
19
Эрнандес
24
Фофана
14
Рейндерс
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
27
Леау
73
Камарда
19
Паломино
24
Ветеска
24
Ветеска
19
Паломино
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
45
Макумбу
18
Марин
18
Марин
45
Макумбу
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
20
Цортеа
18
Лападула
18
Лападула
20
Цортеа
22
Эмерсон
23
Томори
23
Томори
22
Эмерсон
21
Чуквуэзе
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
80
Муса
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
Остались в запасе
Кальяри
Милан
1
Симоне Скуффет
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Кальяри - Милан
2
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
7
11
Офсайды
8
3
Количество передач
401
507
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.59
3.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Милана», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Милан»

«Кальяри» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Кальяри
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