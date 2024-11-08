Итоговый состав сборной России, наказание для Роши и Литвинова, новый финансовый удар по «Крыльям» и другие новости

Определен лучший тренер РПЛ в октябре

«Зенит» получил возможность играть в РПЛ без полевых футболистов из России

Два футболиста РПЛ вошли в топ-100 самых дорогих молодых игроков мира

Известно наказание Виллиана Роши и Литвинова за драку в дерби – есть реакции ЦСКА и «Спартака»

Заявка сборной России на матчи с Брунеем и Сирией – есть комментарий Карпина

Названы лучший игрок недели в Лиге чемпионов и символическая сборная 4-го тура

Хабиб пригласил футболиста «Реала» в Дагестан

«Крылья Советов» лишатся финансирования от титульного спонсора

В «Реале» выбрали между Мбаппе и Винисиусом главную фигуру нового проекта

«Челси» забил 8 голов армянскому «Ноа» в Лиге конференций

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