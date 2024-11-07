8 ноября на стадионе Prince Faisal bin Fahd Stadium «Аль-Рияд» примет одного из фаворитов чемпионата – «Аль-Наср» в рамках десятого тура Высшей лиги Саудовской Аравии. Обе команды настроены на борьбу, но «Аль-Наср» подходит к матчу как фаворит, имея заметное преимущество в атаке и стабильную серию результатов.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» занимает 6-е место с 14 очками после 9 туров и демонстрирует средние показатели в атаке. Ибрагим Баеш, лучший бомбардир команды с 3 голами, продолжает вести атакующую линию, но команде не хватает стабильности: в последних пяти матчах «Аль-Рияд» забил 5 голов и пропустил 6. Защита остается уязвимой, и хотя дома команда демонстрирует лучшее владение, ей предстоит нелегкий матч против «Аль-Насра».

Последние матчи «Аль-Рияда»:

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» занимает 3-е место с 19 очками и уверенно держится в топе. Криштиану Роналду, лучший бомбардир команды с 10 голами, нацелен укрепить успех клуба. В последних пяти играх «Аль-Наср» забил 10 голов и пропустил 6, показывая стабильную результативность. Команда не проигрывает в 14 матчах подряд, что делает ее очевидным фаворитом.

Последние матчи «Аль-Насра»:

Личные встречи

История личных встреч команд демонстрирует заметное преимущество «Аль-Насра». Они забивают «Аль-Рияду» в последних 5 матчах, и традиционно играют успешнее. Важно отметить, что в последних матчах «Аль-Наср» неизменно забивал, что также говорит о сильной атаке против «Аль-Рияда».

Последние встречи:

«Аль-Рияд» 2:2 «Аль-Наср»

«Аль-Наср» 4:1 «Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» 1:2 «Аль-Наср»

Статистика

«Аль-Рияд»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений: 3 матча из 5

«Аль-Наср»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений: 14 матчей

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Наср»

С учетом текущей формы и статистики, «Аль-Наср» выглядит значительно сильнее, особенно в атаке, что делает их фаворитами матча. «Аль-Рияду» будет сложно остановить атакующую линию гостей. Наиболее вероятным сценарием будет победа гостей с возможностью голов от обеих команд.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90Рекомендация: Победа «Аль-Насра» за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – уверенная победа гостей, хотя и с возможным пропущенным мячом.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Насра» за 9.00.

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