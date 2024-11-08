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  • «Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

«Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

8 ноября 2024, 18:50
Аль-Рияд
08.11.2024, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Наср
41' С. Мане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К) ЛЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
20
Тозе
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
60
Saad Haqawi
ЦФ
4-1-1-2-2
82
Борян
16
Аль-Хайбари
7
Селемани
78
Тамбакти
27
Аль-Нувеки
21
Кал
43
Менса
8
Байеш
20
Тозе
5
Барбе
13
Конате
4-1-3-2
24
Бенто
12
Аль-Бушал
78
Ладжами
3
Симакан
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
29
Гариб
94
Талиска
10
Мане
7
Роналду
25
Отавио
27
Аль-Нувеки
88
аш-Шехри
88
аш-Шехри
27
Аль-Нувеки
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
25
Отавио
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
25
Отавио
29
Гариб
20
Габриэль
20
Габриэль
29
Гариб
94
Талиска
60
60
94
Талиска
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Наср
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Наср
2
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
9
Офсайды
3
7
Количество передач
297
587
Сейвы
9
2
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Наср», 10 тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд» – «Аль-Наср»

«Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Рияд
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