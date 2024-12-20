Бывший защитник «МЮ» Стам высказался о цели Роналду в 1000 голов за карьеру

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», ПСВ, «Лацио», «Милана», «Аякса» и сборной Нидерландов Яп Стам считает, что достижения нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не смогут повторить еще 100 лет.

– Сможет ли Криштиану Роналду забить 1000 голов и сыграть на чемпионате мира 2026 года?

– Пока он забивает голы, его будут вызывать в национальную команду, и он будет доказывать, что он лучший бомбардир в мире.

Впечатляет то, что он делает в Саудовской Аравии, продолжая забивать и за сборную Португалии. Можно представить себе критику, которую получил бы тренер, если бы не вызвал его, так что они, возможно, боятся не приглашать его.

– Увидим ли мы когда-нибудь другого игрока, подобного Криштиану Роналду?

– Все знают, что он большой профессионал, и в его возрасте он продолжает так усердно работать, оставаться в отличной физической форме и быть настолько важным для своей команды. Люди обсуждают уровень лиги, но там много качественных игроков, и это совсем не просто.

Судя по тому, чего он достиг в своей карьере, вряд ли кто-то за следующие 100 лет сможет повторить это. Я не знаю, как долго он сможет играть, но думаю, что он будет продолжать устанавливать рекорды, пока не произойдет что-то вроде серьезной травмы. Это впечатляет.