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    • Бывший защитник «МЮ» Стам высказался о цели Роналду в 1000 голов за карьеру

    Бывший защитник «МЮ» Стам высказался о цели Роналду в 1000 голов за карьеру

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», ПСВ, «Лацио», «Милана», «Аякса» и сборной Нидерландов Яп Стам считает, что достижения нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не смогут повторить еще 100 лет.

    – Сможет ли Криштиану Роналду забить 1000 голов и сыграть на чемпионате мира 2026 года?

    – Пока он забивает голы, его будут вызывать в национальную команду, и он будет доказывать, что он лучший бомбардир в мире.

    Впечатляет то, что он делает в Саудовской Аравии, продолжая забивать и за сборную Португалии. Можно представить себе критику, которую получил бы тренер, если бы не вызвал его, так что они, возможно, боятся не приглашать его.

    – Увидим ли мы когда-нибудь другого игрока, подобного Криштиану Роналду?

    – Все знают, что он большой профессионал, и в его возрасте он продолжает так усердно работать, оставаться в отличной физической форме и быть настолько важным для своей команды. Люди обсуждают уровень лиги, но там много качественных игроков, и это совсем не просто.

    Судя по тому, чего он достиг в своей карьере, вряд ли кто-то за следующие 100 лет сможет повторить это. Я не знаю, как долго он сможет играть, но думаю, что он будет продолжать устанавливать рекорды, пока не произойдет что-то вроде серьезной травмы. Это впечатляет.

    • Сейчас на счету Роналду 916 голов за карьеру.
    • Он и Стам играли за «МЮ» в разные годы. Они встречались на поле в полуфинале Евро-2004, где Португалия победила Нидерланды со счетом 2:1, а Роналду забил один из голов.
    • Сейчас нидерландец возглавляет клуб одного из низших дивизионов Нидерландов «ДОС Кампен».

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    Источник: Sports Lens

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии (3)
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    ARSteven89
    1734694690
    Конечно, 1000 - его главная цель сейчас, иначе зачем вообще всё это! А ещё одна, чтобы сын в профиках дебютировал и, возможно, красиво вышел ему на замену!
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    DMитрий
    1734701074
    Предпоследним предложением убил весь текст. Как говорится,- начал за здравие, а закончил за .....
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    Spartak_forv@
    1734701365
    «Разбудите меня через 100 лет и спросите,кто сейчас играет в сборной Португалии,я отвечу:Криштиану Роналду»
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