Агент Мендеш сказал, кто станет следующим Роналду

Агент Жорже Мендеш ответил на вопрос, кто является следующим Криштиану Роналду в мировом футболе.
«Трудно достичь его уровня. Он лучший игрок в истории футбола.
Думаю, если бы мне потребовалось назвать имя, я сказал, что на данный момент это Ламин Ямаль», – сказал Мендеш.
- 39-летний Криштиану Роналду сейчас выступает за «Аль-Наср». В этом сезоне он провел за команду 19 матчей, забил 16 голов, отдал 3 передачи.
- 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в текущем сыграл за клуб в 21 встрече, отметился 6 забитыми мячами и 12 голевыми пасами.