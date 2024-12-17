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    Агент Мендеш сказал, кто станет следующим Роналду

    Агент Жорже Мендеш ответил на вопрос, кто является следующим Криштиану Роналду в мировом футболе.

    «Трудно достичь его уровня. Он лучший игрок в истории футбола.

    Думаю, если бы мне потребовалось назвать имя, я сказал, что на данный момент это Ламин Ямаль», – сказал Мендеш.

    • 39-летний Криштиану Роналду сейчас выступает за «Аль-Наср». В этом сезоне он провел за команду 19 матчей, забил 16 голов, отдал 3 передачи.
    • 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в текущем сыграл за клуб в 21 встрече, отметился 6 забитыми мячами и 12 голевыми пасами.

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    Источник: gianlucadimarzio.com

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    17.12.2024 10:00
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