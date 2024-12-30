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    • Экс-скаут «Реала» назвал сумму, за которую клуб готов продать Винисиуса

    Экс-скаут «Реала» назвал сумму, за которую клуб готов продать Винисиуса

    Бывший скаут «Реала» Маноло Ромеро заявил, что клуб готов продать нападающего Винисиуса за 300 миллионов евро.

    – Что вы думаете о предложении из арабского футбола для Винисиуса?

    – Я был уверен, что он уйдет. Если придут с предложением больше 300 миллионов, я уверен, что Флорентино его продаст, даже лично отвезет его в аэропорт на своей машине. 300 миллионов – огромные деньги. Я думаю, что любимчиком Флорентино станет Мбаппе. Он семь лет за ним гонялся.

    • Сообщалось об интересе к Винисиусу со стороны саудовского «Аль-Ахли».
    • В этом сезоне 24-летний бразилец провел за «Реал» 21 матч, забил 14 голов, сделал 10 передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Винисиуса в 200 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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