Экс-скаут «Реала» назвал сумму, за которую клуб готов продать Винисиуса

Бывший скаут «Реала» Маноло Ромеро заявил, что клуб готов продать нападающего Винисиуса за 300 миллионов евро.
– Что вы думаете о предложении из арабского футбола для Винисиуса?
– Я был уверен, что он уйдет. Если придут с предложением больше 300 миллионов, я уверен, что Флорентино его продаст, даже лично отвезет его в аэропорт на своей машине. 300 миллионов – огромные деньги. Я думаю, что любимчиком Флорентино станет Мбаппе. Он семь лет за ним гонялся.
- Сообщалось об интересе к Винисиусу со стороны саудовского «Аль-Ахли».
- В этом сезоне 24-летний бразилец провел за «Реал» 21 матч, забил 14 голов, сделал 10 передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Винисиуса в 200 миллионов евро.