Роналду выступил с заявлением: «Запомните мои слова»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступил на церемонии Globe Soccer Awards. Он рассказал о своих планах.

39-летний португалец был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке.

Его также наградили как лучшего бомбардира всех времен.

«Я не тренер. Я никогда не стану тренером. Президентом клуба? Нет. Может быть, владельцем клуба. Это будет зависеть от момента, от подходящих возможностей.

Я еще очень молод, у меня много планов и грез. Но запомните мои слова: я стану владельцем большого клуба. Это точно», – сказал Роналду.