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    Роналду выступил с заявлением: «Запомните мои слова»

    Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступил на церемонии Globe Soccer Awards. Он рассказал о своих планах.

    • 39-летний португалец был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке.
    • Его также наградили как лучшего бомбардира всех времен.

    «Я не тренер. Я никогда не стану тренером. Президентом клуба? Нет. Может быть, владельцем клуба. Это будет зависеть от момента, от подходящих возможностей.

    Я еще очень молод, у меня много планов и грез. Но запомните мои слова: я стану владельцем большого клуба. Это точно», – сказал Роналду.

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    Источник: ESPN

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    28.12.2024 01:51
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1735369506
    Криштиану, сотвори сенсацию, купи Спартак! *****!
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    Каратель помойников
    1735369672
    Роналду выступил с заявлением: «зенит позор российского футбола.Запомните мои слова»
    Ответить
    Айболид
    1735381003
    хряки о ходу уже вовсю "отмечают" , некоторые из парнокопытных уже "белку" словили .
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