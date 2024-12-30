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    • Канчельскис: «Саудовские клубы могут Глушенкова за 60 миллионов купить, только он этих денег не стоит»

    Канчельскис: «Саудовские клубы могут Глушенкова за 60 миллионов купить, только он этих денег не стоит»

    Главный тренер «Динамо Бр», экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Хиляля» Андрей Канчельскис высказался о том, кто может перебить самый дорогой трансфер в истории РПЛ.

    «Мне кажется, в 2025 году кому-то сложно будет перебить 60 миллионов. Навряд ли кто-то даст такие деньги. В принципе, если «Аль-Хиляль» или «Аль-Наср» захотят, то могут дать 60, 80, 100 миллионов. Эти клубы могут себе позволить.

    Они могут Глушенкова за 60 купить. Только он этих денег не стоит. И Малком столько не стоил, а они заплатили. Если тренер хочет, президент не против, то могут выложить и больше. Будет конкретика – будем обсуждать, кто стоит этих денег, а кто нет», – сказал Канчельскис.

    • Летом 2023 года бразилец Малком перешeл из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
    • 25-летний нападающий Максим Глушенков провел в этом сезоне 14 матчей за «Зенит», забил 10 голов, отдал 2 передачи.
    • Transfermarkt оценивает российского форварда в 15 миллионов евро.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1735546340
    Канчельскис, ЗАВИСТЬ - плохое чувство...(((
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    FCSpartakM
    1735546354
    Глушенкова никто не знает нигде, хорош из него делать футболиста какого-то значимого в рамках большого футбола
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