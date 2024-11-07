8 ноября на стадионе «Kingdom Arena» «Аль-Хиляль» принимает «Аль-Иттифак» в рамках 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Лидирующий в таблице «Аль-Хиляль» стремится сохранить свою безупречную форму и продолжить победную серию, особенно учитывая недавние результаты и атакующую мощь команды.
«Аль-Хиляль»
«Аль-Хиляль» уверенно занимает 1-е место с 25 очками, а их игра под руководством звездного нападающего Александара Митровича впечатляет: он уже забил 17 мячей за сезон. В последних пяти играх команда забила 15 голов и показала стабильную результативность. На своем поле «Аль-Хиляль» традиционно доминирует над «Аль-Иттифаком», побеждая в четырех последних очных матчах без пропущенных мячей.
Последние матчи «Аль-Хиляля»:
- «Эстегляль» 3:0 «Аль-Хиляль»
- «Аль-Наср Эр-Рияд» 1:1 «Аль-Хиляль»
- «Аль-Таи» 1:4 «Аль-Хиляль»
- «Аль-Хиляль» 2:0 «Аль-Таавун»
- «Аль-Айн» 4:5 «Аль-Хиляль»
«Аль-Иттифак»
«Аль-Иттифак» продолжает искать свою форму, занимая 11-е место с 11 очками и проигрывая последние матчи в рамках лиги. Команда пропускает регулярно, и их оборона не справляется с давлением соперников – в последних пяти матчах они пропустили 7 голов. Лучший бомбардир «Аль-Иттифака», Мусса Дембеле, забил лишь трижды за 11 матчей. Команде сложно удерживать оборону, что в предстоящей игре может стать решающим фактором.
Последние матчи «Аль-Иттифака»:
- «Аль-Кадисия» 0:2 «Аль-Иттифак»
- «Al Jabalain» 3:1 «Аль-Иттифак»
- «Аль-Фейха» 1:1 «Аль-Иттифак»
- «Аль-Риффа» 3:1 «Аль-Иттифак»
Личные встречи
«Аль-Хиляль» уверенно ведет в очных встречах с «Аль-Иттифаком», выигрывая четыре последние матча с общей разницей 9:0. Последние игры указывают на значительное преимущество «Аль-Хиляля» в эффективности атак, что делает его фаворитом в предстоящей встрече.
Последние встречи:
- «Аль-Иттифак» 0:2 «Аль-Хиляль»
- «Аль-Хиляль» 2:0 «Аль-Иттифак»
- «Аль-Хиляль» 3:0 «Аль-Иттифак»
Статистика
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.67, пропускает – 0.67
- Забитые голы в последних 5 играх: 15
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Победы подряд: 16 матчей
«Аль-Иттифак»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»
С учетом текущей формы и атакующих возможностей «Аль-Хиляля», прогнозируется доминирование хозяев поля. «Аль-Иттифак», скорее всего, столкнется с проблемами в обороне, что позволит «Аль-Хилялю» контролировать игру и добиться комфортной победы.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
- Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.90
- «Аль-Хиляль» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.10
Рекомендация: Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев поля.
Рекомендация: 3:0 в пользу «Аль-Хиляля» за 7.50.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!