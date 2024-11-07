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    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак», Саудовская Аравия, 8 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак», Саудовская Аравия, 8 ноября 2024 года

    8 ноября на стадионе «Kingdom Arena» «Аль-Хиляль» принимает «Аль-Иттифак» в рамках 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Лидирующий в таблице «Аль-Хиляль» стремится сохранить свою безупречную форму и продолжить победную серию, особенно учитывая недавние результаты и атакующую мощь команды.

    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» уверенно занимает 1-е место с 25 очками, а их игра под руководством звездного нападающего Александара Митровича впечатляет: он уже забил 17 мячей за сезон. В последних пяти играх команда забила 15 голов и показала стабильную результативность. На своем поле «Аль-Хиляль» традиционно доминирует над «Аль-Иттифаком», побеждая в четырех последних очных матчах без пропущенных мячей.

    Последние матчи «Аль-Хиляля»:

    «Аль-Иттифак»

    «Аль-Иттифак» продолжает искать свою форму, занимая 11-е место с 11 очками и проигрывая последние матчи в рамках лиги. Команда пропускает регулярно, и их оборона не справляется с давлением соперников – в последних пяти матчах они пропустили 7 голов. Лучший бомбардир «Аль-Иттифака», Мусса Дембеле, забил лишь трижды за 11 матчей. Команде сложно удерживать оборону, что в предстоящей игре может стать решающим фактором.

    Последние матчи «Аль-Иттифака»:

    Личные встречи

    «Аль-Хиляль» уверенно ведет в очных встречах с «Аль-Иттифаком», выигрывая четыре последние матча с общей разницей 9:0. Последние игры указывают на значительное преимущество «Аль-Хиляля» в эффективности атак, что делает его фаворитом в предстоящей встрече.

    Последние встречи:

    • «Аль-Иттифак» 0:2 «Аль-Хиляль»
    • «Аль-Хиляль» 2:0 «Аль-Иттифак»
    • «Аль-Хиляль» 3:0 «Аль-Иттифак»

    Статистика

    «Аль-Хиляль»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.67, пропускает – 0.67
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Победы подряд: 16 матчей

    «Аль-Иттифак»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»

    С учетом текущей формы и атакующих возможностей «Аль-Хиляля», прогнозируется доминирование хозяев поля. «Аль-Иттифак», скорее всего, столкнется с проблемами в обороне, что позволит «Аль-Хилялю» контролировать игру и добиться комфортной победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.90
    • «Аль-Хиляль» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев поля.

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Аль-Хиляля» за 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2024 10:03
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