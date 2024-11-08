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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

«Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

8 ноября 2024, 16:35
Аль-Хиляль
08.11.2024, пятница, 17:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Иттифак
45+2' А. Митрович 81' Малком 90+6' М. Аль-Кахтани
90+4' Витиньо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
(К) ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
29
Majed Dawran
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
3-2-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Аль-Давсари
2
Канселу
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
3-2-3-2
1
Родак
87
3
Маду
37
Хинди
61
Аль-Отаиб
33
Аль-Олаян
23
Вейналдум
88
Аль-Малки
42
Фофана
9
Экамби
9
Дембеле
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
38
Леонардо
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
88
Аль-Малки
10
Медран
10
Медран
88
Аль-Малки
42
Фофана
11
Витиньо
11
Витиньо
42
Фофана
33
Аль-Олаян
67
Кошта
67
Кошта
33
Аль-Олаян
9
Дембеле
21
Радиф
21
Радиф
9
Дембеле
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Иттифак
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Иттифак
2
1
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
10
Офсайды
3
2
Количество передач
661
316
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Иттифак», 10 тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 17:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Хиляль
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