08.11.2024, пятница, 17:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
3-2-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Аль-Давсари
2
Канселу
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
3-2-3-2
1
Родак
87
3
Маду
37
Хинди
61
Аль-Отаиб
33
Аль-Олаян
23
Вейналдум
88
Аль-Малки
42
Фофана
9
Экамби
9
Дембеле
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
2
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
2
Канселу
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
38
Леонардо
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
88
Аль-Малки
10
Медран
10
Медран
88
Аль-Малки
42
Фофана
11
Витиньо
11
Витиньо
42
Фофана
33
Аль-Олаян
67
Кошта
67
Кошта
33
Аль-Олаян
9
Дембеле
21
Радиф
21
Радиф
9
Дембеле
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Иттифак
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Majed Dawran
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Иттифак
2
1
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
10
Офсайды
3
2
Количество передач
661
316
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Иттифак», 10 тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 17:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Иттифак»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»