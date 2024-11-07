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    • Прогноз на точный счет матча «Лечче» – «Эмполи», Серия А, 8 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лечче» – «Эмполи», Серия А, 8 ноября 2024 года

    8 ноября на стадионе «Виа дель Маре» состоится встреча между «Лечче» и «Эмполи» в рамках 12-го тура Серии А. Ожидается напряженный поединок, в котором каждая команда стремится заработать столь необходимые очки для улучшения турнирного положения.

    «Лечче»

    «Лечче» находится на 20-м месте в таблице Серии А с 8 очками после 11 туров. Команда столкнулась с трудностями в атаке, забив всего один гол в последних пяти играх, а также имеет проблемы в обороне, пропустив 9 голов за этот период. Лучший бомбардир клуба, Никола Крстович, на его счету 3 гола в сезоне. Несмотря на неудачную серию матчей, «Лечче» играет более стабильно на своем поле, что может дать им небольшое преимущество.

    Последние матчи «Лечче»:

    «Эмполи»

    «Эмполи» занимает 11-е место с 14 очками, показывая средние результаты. В последних матчах команда стабильно набирает очки, но также страдает от нестабильности в обороне, пропустив 7 голов за пять последних игр. Нападающий Лоренцо Коломбо, с тремя мячами в сезоне, остается важной частью атакующих усилий команды. Команда в гостях тоже часто не проигрывает, что может сделать ее опасным соперником для «Лечче».

    Последние матчи «Эмполи»:

    Личные встречи

    В личных встречах «Лечче» стабильно забивает на своем поле против «Эмполи» и редко уступает дома. В последних пяти встречах команды обменивались победами и ничьими, и в текущих условиях этот баланс может остаться, учитывая близкий уровень формы команд.

    Последние встречи:

    • «Лечче» 1:0 «Эмполи»
    • «Эмполи» 1:1 «Лечче»
    • «Эмполи» 1:0 «Лечче»
    • «Лечче» 1:1 «Эмполи»

    Статистика

    «Лечче»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 1
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Дома не проигрывает «Эмполи» в 6 из 7 последних встреч

    «Эмполи»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Лечче»

    Прогноз на матч «Лечче» – «Эмполи»

    Ожидается низкорезультативная игра, учитывая слабую результативность обеих команд и их проблемы с созданием моментов в последних встречах. «Эмполи» имеет немного более стабильные показатели в последних матчах и способен навязать борьбу в гостях, но «Лечче» на своем поле стремится к очкам, что предполагает плотный и осторожный футбол.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.00
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход видится в осторожной ничьей с минимальным количеством голов.

    Рекомендация: 0:0 или 1:1 за коэффициент 6.50.

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    «Лечче» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2024 09:55
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