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  • «Лечче» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

«Лечче» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

8 ноября 2024, 21:35
Лечче
08.11.2024, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
77' С. Пьеротти
33' П. Пеллегри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К) ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лечче
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
90
Ismael Konate
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Фальконе
24
Жилберт
17
Доргу
4
Гашпар
25
Галло
6
Башкиротто
20
Рамадани
24
Рафья
10
Уден
19
Банда
90
Крстович
4-3-1-2
32
Васкес
2
Гогличидзе
44
Исмайли
2
Вити
13
Кэкачей
6
Хендерсон
32
Хаас
14
Мале
11
Гьяси
9
Пеллегри
29
Коломбо
10
Уден
29
Кулибали
29
Кулибали
10
Уден
20
Рамадани
11
Сансоне
11
Сансоне
20
Рамадани
24
Жилберт
9
Ребич
9
Ребич
24
Жилберт
19
Банда
50
Пьеротти
50
Пьеротти
19
Банда
2
Гогличидзе
22
Де Шильо
22
Де Шильо
2
Гогличидзе
13
Кэкачей
10
Самбья
10
Самбья
13
Кэкачей
9
Пеллегри
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
9
Пеллегри
14
Мале
11
Эконг
11
Эконг
14
Мале
Остались в запасе
Лечче
Эмполи
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Лука Готти
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Лечче - Эмполи
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
24
Офсайды
1
1
Количество передач
446
319
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Эмполи», 12-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Эмполи»

«Лечче» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Лечче
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