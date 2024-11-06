7 ноября на стадионе «Паркен» испанский «Бетис» примет словенский «Целе» в рамках третьего тура Лиги Конференций. Обе команды обладают результативной атакой, что предвещает зрелищную игру с высоким количеством голевых моментов.
«Бетис»
«Бетис» продолжает уверенно выступать и в последних матчах не проигрывает, что подчеркивает стабильность команды. В пяти последних встречах «Бетис» забил 11 голов, при этом пропустив 4, что свидетельствует о мощной атаке и неплохой защите. Однако команда всe же склонна к пропуску, что было видно в матче против «Копенгагена» (1:1). В этом матче на домашнем поле «Бетис» будет стремиться к победе, чтобы укрепить позиции в группе.
Последние матчи «Бетиса»:
- «Атлетик» 1:1 «Бетис»
- «Хевора» 1:6 «Бетис»
- «Бетис» 1:0 «Атлетико»
- «Бетис» 1:1 «Копенгаген»
- «Осасуна» 1:2 «Бетис»
«Целе»
Словенский клуб «Целе» демонстрирует яркую игру в атаке, что особенно проявилось в недавней крупной победе над «Истанбулом» со счетом 5:1. В последних пяти играх команда забила 19 голов, что указывает на отличную форму нападающих. Однако оборона «Целе» далеко не идеальна, так как за тот же период было пропущено 9 голов. В этом матче им предстоит сложная задача – сдержать натиск хозяев и воспользоваться шансами в атаке.
Последние матчи «Целе»:
- «Целе» 0:1 «Олимпия»
- «Hodoš» 0:8 «Целе»
- «Радомле» 4:2 «Целе»
- «Целе» 5:1 «Истанбул»
- «Целе» 4:3 «Мура»
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что добавляет интригу к предстоящему поединку.
Статистика
«Бетис»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без поражений: 5 матчей
«Целе»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.80, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 19
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Забивает в последних 11 матчах
Прогноз на матч «Бетис» – «Целе»
В предстоящем матче можно ожидать результативную игру с обеих сторон. У «Бетиса» есть все шансы на победу благодаря более организованной защите, но «Целе» также способен забить и создать напряжение у ворот испанской команды.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Победа «Бетиса» – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Бетиса» с небольшим отрывом.
Рекомендация: 3:2 в пользу «Бетиса» за коэффициент 8.00.
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