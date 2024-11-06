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    • Прогноз на точный счет матча «Бетис» – «Целе», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бетис» – «Целе», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе «Паркен» испанский «Бетис» примет словенский «Целе» в рамках третьего тура Лиги Конференций. Обе команды обладают результативной атакой, что предвещает зрелищную игру с высоким количеством голевых моментов.

    «Бетис»

    «Бетис» продолжает уверенно выступать и в последних матчах не проигрывает, что подчеркивает стабильность команды. В пяти последних встречах «Бетис» забил 11 голов, при этом пропустив 4, что свидетельствует о мощной атаке и неплохой защите. Однако команда всe же склонна к пропуску, что было видно в матче против «Копенгагена» (1:1). В этом матче на домашнем поле «Бетис» будет стремиться к победе, чтобы укрепить позиции в группе.

    Последние матчи «Бетиса»:

    «Целе»

    Словенский клуб «Целе» демонстрирует яркую игру в атаке, что особенно проявилось в недавней крупной победе над «Истанбулом» со счетом 5:1. В последних пяти играх команда забила 19 голов, что указывает на отличную форму нападающих. Однако оборона «Целе» далеко не идеальна, так как за тот же период было пропущено 9 голов. В этом матче им предстоит сложная задача – сдержать натиск хозяев и воспользоваться шансами в атаке.

    Последние матчи «Целе»:

    • «Целе» 0:1 «Олимпия»
    • «Hodoš» 0:8 «Целе»
    • «Радомле» 4:2 «Целе»
    • «Целе» 5:1 «Истанбул»
    • «Целе» 4:3 «Мура»

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что добавляет интригу к предстоящему поединку.

    Статистика

    «Бетис»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений: 5 матчей

    «Целе»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 19
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Забивает в последних 11 матчах

    Прогноз на матч «Бетис» – «Целе»

    В предстоящем матче можно ожидать результативную игру с обеих сторон. У «Бетиса» есть все шансы на победу благодаря более организованной защите, но «Целе» также способен забить и создать напряжение у ворот испанской команды.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Победа «Бетиса» – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Бетиса» с небольшим отрывом.

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Бетиса» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 12:10
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