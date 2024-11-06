7 ноября на стадионе ГСП Стэдиум кипрский клуб АПОЭЛ примет итальянскую «Фиорентину» в рамках третьего тура Лиги Конференций. Обе команды демонстрируют различную форму в текущем сезоне, что делает предстоящую игру интересной в плане прогноза и анализа.
АПОЭЛ
АПОЭЛ показывает стабильную игру в обороне, пропуская мало – всего 2 гола за последние пять матчей, что говорит о надежной защите. Однако в атаке команда демонстрирует средние результаты, забив 7 голов за пять матчей. В турнире Лиги Конференций у АПОЭЛ пока что проблемы с результативностью – в предыдущем матче против «Бораца» они уступили дома 0:1. На домашнем стадионе АПОЭЛ часто стремится играть сдержанно, ориентируясь на контроль в обороне.
Последние матчи АПОЭЛ:
- «Аполлон» 0:0 АПОЭЛ
- АПОЭЛ 2:0 «Анортосис»
- АПОЭЛ 0:1 «Борац Баня-Лука»
- «Омония Арадипу» 0:5 АПОЭЛ
- АПОЭЛ 0:1 «АЕК Ларнака»
«Фиорентина»
Итальянская «Фиорентина» в отличной форме, выиграв последние семь матчей подряд. Их атакующая линия одна из самых сильных в турнире: за последние пять матчей команда забила 17 голов. Под руководством главного тренера итальянцы показывают мощную и стабильную игру впереди, что подтвердили в матче против «Санкт-Галлена», который завершился со счетом 4:2. «Фиорентина» регулярно забивает много, в среднем 3.40 гола за матч, и уверенно чувствует себя в атаке, что делает ее фаворитом в этой встрече.
Последние матчи «Фиорентины»:
- «Торино» 0:1 «Фиорентина»
- «Дженоа» 0:1 «Фиорентина»
- «Фиорентина» 5:1 «Рома»
- «Санкт-Галлен» 2:4 «Фиорентина»
- «Лечче» 0:6 «Фиорентина»
Личные встречи
Команды еще не встречались друг с другом, что придаст матчу дополнительную интригу и, возможно, приведет к более осторожному началу игры.
Статистика
АПОЭЛ
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Серия без пропущенных голов: 2 матча
«Фиорентина»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 17
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия побед: 7 матчей подряд
Прогноз на матч АПОЭЛ – «Фиорентина»
Ожидается, что «Фиорентина» продолжит свою победную серию благодаря мощной атаке и хорошей форме. АПОЭЛ, вероятно, будет стараться сдерживать натиск итальянцев, делая ставку на оборону. Однако с учетом текущей формы команд и их статистики результативности, «Фиорентина» выглядит фаворитом на победу, и мы можем ожидать уверенное выступление с их стороны.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Фиорентины» за коэффициент 1.65.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа гостей с разницей в один или два мяча.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Фиорентины» за 7.50.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!