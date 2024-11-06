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    • Прогноз на точный счет матча АПОЭЛ – «Фиорентина», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча АПОЭЛ – «Фиорентина», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе ГСП Стэдиум кипрский клуб АПОЭЛ примет итальянскую «Фиорентину» в рамках третьего тура Лиги Конференций. Обе команды демонстрируют различную форму в текущем сезоне, что делает предстоящую игру интересной в плане прогноза и анализа.

    АПОЭЛ

    АПОЭЛ показывает стабильную игру в обороне, пропуская мало – всего 2 гола за последние пять матчей, что говорит о надежной защите. Однако в атаке команда демонстрирует средние результаты, забив 7 голов за пять матчей. В турнире Лиги Конференций у АПОЭЛ пока что проблемы с результативностью – в предыдущем матче против «Бораца» они уступили дома 0:1. На домашнем стадионе АПОЭЛ часто стремится играть сдержанно, ориентируясь на контроль в обороне.

    Последние матчи АПОЭЛ:

    «Фиорентина»

    Итальянская «Фиорентина» в отличной форме, выиграв последние семь матчей подряд. Их атакующая линия одна из самых сильных в турнире: за последние пять матчей команда забила 17 голов. Под руководством главного тренера итальянцы показывают мощную и стабильную игру впереди, что подтвердили в матче против «Санкт-Галлена», который завершился со счетом 4:2. «Фиорентина» регулярно забивает много, в среднем 3.40 гола за матч, и уверенно чувствует себя в атаке, что делает ее фаворитом в этой встрече.

    Последние матчи «Фиорентины»:

    Личные встречи

    Команды еще не встречались друг с другом, что придаст матчу дополнительную интригу и, возможно, приведет к более осторожному началу игры.

    Статистика

    АПОЭЛ

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия без пропущенных голов: 2 матча

    «Фиорентина»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 17
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия побед: 7 матчей подряд

    Прогноз на матч АПОЭЛ – «Фиорентина»

    Ожидается, что «Фиорентина» продолжит свою победную серию благодаря мощной атаке и хорошей форме. АПОЭЛ, вероятно, будет стараться сдерживать натиск итальянцев, делая ставку на оборону. Однако с учетом текущей формы команд и их статистики результативности, «Фиорентина» выглядит фаворитом на победу, и мы можем ожидать уверенное выступление с их стороны.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Фиорентины» за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа гостей с разницей в один или два мяча.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Фиорентины» за 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 11:37
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