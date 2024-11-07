07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
Лига конференций, 3 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
АПОЭЛ
АПОЭЛ
3-1-4-2
27
Белец
16
Сушич
6
Кинтилья
29
Чебаке
3
Петрович
34
Лайфис
77
Абагна
8
Техера
70
Костадинов
11
Донис
19
Эль-Араби
3-3-1-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
2
Морено
28
Мартинес
33
Кайоде
8
Мандрагора
65
Паризи
7
Ричардсон
93
Иконе
29
Адли
8
Куаме
11
Донис
3
Двали
3
Двали
11
Донис
3
Петрович
35
Поликарпу
35
Поликарпу
3
Петрович
8
Техера
18
Сациас
18
Сациас
8
Техера
19
Эль-Араби
12
12
19
Эль-Араби
3
Бираги
3
Раньери
3
Раньери
3
Бираги
65
Паризи
8
Госенс
8
Госенс
65
Паризи
7
Ричардсон
8
Бове
8
Бове
7
Ричардсон
29
Адли
18
Белтран
18
Белтран
29
Адли
Остались в запасе
АПОЭЛ
Фиорентина
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
7
Макс Майер
АП
10
Маркиньос
ЛВ
17
Мариус Корбу
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
7
Макс Майер
АП
10
Маркиньос
ЛВ
17
Мариус Корбу
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча АПОЭЛ - Фиорентина
4
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
14
Офсайды
1
2
Количество передач
285
504
Сейвы
5
0
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.23
Смотреть прямую трансляцию матча АПОЭЛ против «Фиорентины», 3-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча АПОЭЛ – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»