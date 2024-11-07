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  • АПОЭЛ – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

АПОЭЛ – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 21:50
АПОЭЛ
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 3 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
37' А. Донис 45+1' Д. Абагна
74' Н. Иконе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
(К) ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
34
Константинос Лайфис
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Давид Абагна
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К) ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
29
Ясин Адли
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
7
Макс Майер
АП
12
Algassime Bah
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Томмазо Рубино
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
3-1-4-2
27
Белец
16
Сушич
6
Кинтилья
29
Чебаке
3
Петрович
34
Лайфис
77
Абагна
8
Техера
70
Костадинов
11
Донис
19
Эль-Араби
3-3-1-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
2
Морено
28
Мартинес
33
Кайоде
8
Мандрагора
65
Паризи
7
Ричардсон
93
Иконе
29
Адли
8
Куаме
11
Донис
3
Двали
3
Двали
11
Донис
3
Петрович
35
Поликарпу
35
Поликарпу
3
Петрович
8
Техера
18
Сациас
18
Сациас
8
Техера
19
Эль-Араби
12
12
19
Эль-Араби
3
Бираги
3
Раньери
3
Раньери
3
Бираги
65
Паризи
8
Госенс
8
Госенс
65
Паризи
7
Ричардсон
8
Бове
8
Бове
7
Ричардсон
29
Адли
18
Белтран
18
Белтран
29
Адли
Остались в запасе
АПОЭЛ
Фиорентина
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
7
Макс Майер
АП
10
Маркиньос
ЛВ
17
Мариус Корбу
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
7
Макс Майер
АП
10
Маркиньос
ЛВ
17
Мариус Корбу
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
10
Томмазо Рубино
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча АПОЭЛ - Фиорентина
4
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
14
Офсайды
1
2
Количество передач
285
504
Сейвы
5
0
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.23

Смотреть прямую трансляцию матча АПОЭЛ против «Фиорентины», 3-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча АПОЭЛ – «Фиорентина»

АПОЭЛ – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Фиорентина АПОЭЛ
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