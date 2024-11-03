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    • Прогноз на точный счет матча «Лацио» – «Кальяри», Серия А, 4 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лацио» – «Кальяри», Серия А, 4 ноября 2024 года

    4 ноября на Олимпийском стадионе в Риме «Лацио» встретится с «Кальяри» в рамках 11-го тура Серии А. «Лацио» продолжает свой путь в верхней части таблицы, показывая мощную игру, в то время как «Кальяри» старается выбраться из сложной ситуации в борьбе за выживание.

    «Лацио»

    «Лацио» проводит сезон уверенно, занимая 6-е место с 19 очками после 10 туров. Команда вдохновлена недавними результатами, включая три победы подряд, такие как разгром «Комо» (5:1) и уверенная победа над «Дженоа» (3:0). Валентин Кастельянос, лучший бомбардир команды с 7 голами, показывает отличную форму и является главным двигателем атак. Римская команда славится своей сбалансированной игрой – уверенной атакой и надeжной обороной. В последних пяти играх «Лацио» забил 12 голов и пропустил всего 3, что подчеркивает их эффективность на обеих половинах поля.

    Последние матчи «Лацио»:

    «Кальяри»

    Ситуация у «Кальяри» менее оптимистичная. Команда располагается на 16-м месте с 9 очками и борется за стабильность. Недавние результаты показывают, что команда испытывает сложности в обороне, пропуская в 9 матчах подряд. В последних пяти встречах «Кальяри» забил 7 голов, но пропустил 9, демонстрируя слабость в защите. Лидер нападения, Роберто Пикколи, с 4 голами старается поддерживать атакующий потенциал, но коллективу сложно справляться с более сильными соперниками.

    Последние матчи «Кальяри»:

    Личные встречи

    История очных матчей показывает значительное преимущество «Лацио». В последних трeх встречах римляне неизменно побеждали. Это говорит о том, что «Кальяри» с трудом сопротивляется атакующей мощи «Лацио», особенно на их территории.

    Последние встречи:

    • «Кальяри» 1:3 «Лацио» (2024)
    • «Лацио» 1:0 «Кальяри» (2023)
    • «Кальяри» 0:3 «Лацио» (2022)

    Статистика

    «Лацио»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия побед: 3 матча подряд

    «Кальяри»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия пропущенных голов: 9 матчей подряд

    Прогноз на матч «Лацио» – «Кальяри»

    «Лацио» имеет явное преимущество в этом матче. Команда показывает уверенную игру дома и обладает атакующими ресурсами для того, чтобы контролировать ход встречи. Ожидается, что «Кальяри», несмотря на возможные моменты в атаке, не сможет справиться с напором соперника и допустит ошибки в защите.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лацио» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Лацио» за коэффициент 11.00.

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    «Лацио» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 10:34
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