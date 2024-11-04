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  • «Лацио» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

«Лацио» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

4 ноября 2024, 21:35
Лацио
04.11.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
2' Б. Диа 76' М. Дзакканьи (П)
41' З. Лувумбо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
(К) ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
(К) ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
3-1-3-1-2
49
Проведель
26
Романьоли
34
Хила
29
Лаццари
6
Ровелла
3
Пеллегрини
6
Гендузи
11
Исаксен
14
Нослин
22
Диа
11
Кастелланос
4-3-1-2
1
Скуффет
4
Цаппа
5
Луперто
26
Мина
3
Ауджелло
8
Адопо
45
Макумбу
70
Гаэтано
20
Цортеа
91
Пикколи
11
Лувумбо
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
22
Диа
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
22
Диа
14
Нослин
15
Весино
15
Весино
14
Нослин
6
Гендузи
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
6
Гендузи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
11
Лувумбо
19
Паломино
19
Паломино
11
Лувумбо
3
Ауджелло
33
Оберт
33
Оберт
3
Ауджелло
91
Пикколи
14
Дейола
14
Дейола
91
Пикколи
70
Гаэтано
10
Виола
10
Виола
70
Гаэтано
20
Цортеа
4
Феличи
4
Феличи
20
Цортеа
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Лацио - Кальяри
3
2
6
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
17
Офсайды
0
1
Количество передач
466
386
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Кальяри», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Кальяри»

«Лацио» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Лацио
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