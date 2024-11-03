3 ноября 2024 года в 14:00 по московскому времени в рамках 17-го тура Первой лиги состоится матч между «Черноморцем» и «Шинником».
«Черноморец»
Команда занимает 6-е место в таблице с 24 очками после 16 матчей, имея 7 побед, 3 ничьи и 6 поражений. «Черноморец» забил 22 гола и пропустил 23. Последние три матча команды:
- 26.10.24 «СКА-Хабаровск» – «Черноморец» 6:1;
- 19.10.24 «Черноморец» – «Нефтехимик» 0:0;
- 12.10.24 «Уфа» – «Черноморец» 0:3.
«Шинник»
«Шинник» занимает 17-е место с 15 очками после 16 матчей, имея 3 победы, 6 ничьих и 7 поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 18. В последних трех играх «Шинник» показал следующие результаты:
- 30.10.24 «Шинник» – «Чайка» 0:0 (по пенальти победа ярославцев);
- 26.10.24 «Арсенал Тула» – «Шинник» 1:1;
- 20.10.24 «Шинник» – «Балтика» 1:3.
Очные встречи «Черноморец» – «Шинник»
- 18.03.24 «Черноморец» – «Шинник» 1:0;
- 09.09.23 «Шинник» – «Черноморец» 2:1;
- 07.11.11 «Шинник» – «Черноморец» 1:0.
Прогноз на матч «Черноморец» – «Шинник»
Южане откровенно говоря провалили последний матч, ярославцы, наоборот, не проигрывают на протяжении двух предыдущих встреч. В предстоящем поединке, предположим, оба коллектива сыграют в оборонительный футбол. Наш прогноз на игру – ТМ 2.5 (1.50).
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