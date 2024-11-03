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    • «Черноморец» – «Шинник»: прогноз на матч 17-го тура российской Первой лиги, 3 ноября 2024 года

    «Черноморец» – «Шинник»: прогноз на матч 17-го тура российской Первой лиги, 3 ноября 2024 года

    3 ноября 2024 года в 14:00 по московскому времени в рамках 17-го тура Первой лиги состоится матч между «Черноморцем» и «Шинником».

    «Черноморец»

    Команда занимает 6-е место в таблице с 24 очками после 16 матчей, имея 7 побед, 3 ничьи и 6 поражений. «Черноморец» забил 22 гола и пропустил 23. Последние три матча команды:

    «Шинник»

    «Шинник» занимает 17-е место с 15 очками после 16 матчей, имея 3 победы, 6 ничьих и 7 поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 18. В последних трех играх «Шинник» показал следующие результаты:

    Очные встречи «Черноморец» – «Шинник»

    • 18.03.24 «Черноморец» – «Шинник» 1:0;
    • 09.09.23 «Шинник» – «Черноморец» 2:1;
    • 07.11.11 «Шинник» – «Черноморец» 1:0.

    Прогноз на матч «Черноморец» – «Шинник»

    Южане откровенно говоря провалили последний матч, ярославцы, наоборот, не проигрывают на протяжении двух предыдущих встреч. В предстоящем поединке, предположим, оба коллектива сыграют в оборонительный футбол. Наш прогноз на игру – ТМ 2.5 (1.50).

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    «Черноморец» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 09:54
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