03.11.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 17 тур
Россия. Первая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-4-1-1-1
1
Фролкин
2
Черов
44
Чичинадзе
5
Стежко
5
Мусалов
50
Фищенко
35
Енин
40
Безчаснюк
99
Акбашев
18
Родионов
25
Уридия
4-1-2-3
51
Митров
2
Скворцов
42
Джон
78
Якушевич
89
Загре
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
28
Султонов
78
Куль
97
Малахов
35
Енин
8
Иванов
8
Иванов
35
Енин
25
Уридия
7
Антонов
7
Антонов
25
Уридия
97
Малахов
90
Шакуро
90
Шакуро
97
Малахов
28
Султонов
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
28
Султонов
78
Куль
9
Федоров
9
Федоров
78
Куль
Остались в запасе
Черноморец
Шинник
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Сергей Айдаров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Черноморец - Шинник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Шинника», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»