Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Черноморец» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Черноморец» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 12:50
Черноморец
03.11.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
10' В. Алейников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
35
Иван Енин
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
18
Илья Родионов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
9
Захар Федоров
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Фролкин
2
Черов
44
Чичинадзе
5
Стежко
5
Мусалов
50
Фищенко
35
Енин
40
Безчаснюк
99
Акбашев
18
Родионов
25
Уридия
4-1-2-3
51
Митров
2
Скворцов
42
Джон
78
Якушевич
89
Загре
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
28
Султонов
78
Куль
97
Малахов
35
Енин
8
Иванов
8
Иванов
35
Енин
25
Уридия
7
Антонов
7
Антонов
25
Уридия
97
Малахов
90
Шакуро
90
Шакуро
97
Малахов
28
Султонов
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
28
Султонов
78
Куль
9
Федоров
9
Федоров
78
Куль
Остались в запасе
Черноморец
Шинник
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Сергей Айдаров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Черноморец - Шинник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Шинника», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Шинник»

«Черноморец» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Шинник Черноморец
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+