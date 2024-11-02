2 ноября 2024 года в 14:00 по мск в рамках 17-го тура Первой лиги России состоится матч между «Соколом» и «Арсеналом».

«Сокол»

Команда занимает 15-е место в таблице с 16 очками после 16 матчей, имея 3 победы, 7 ничьих и 6 поражений. «Сокол» забил 8 голов и пропустил 18. Три последние матча команды:

«Арсенал»

«Арсенал» занимает 3-е место с 28 очками, имея 6 побед и 10 ничьих, оставаясь непобежденными в сезоне. Команда забила 15 голов и пропустила 9. В последних трeх матчах «Арсенал» сыграл вничью:

Очные встречи «Сокол» – «Арсенал»

Прогноз на матч «Сокол» – «Арсенал»

В предстоящей встрече туляки выглядят фаворитом матча, однако команда не выигрывает уже на протяжении 7 матчей, Впрочем, «Сокол» также пребывает не в лучшей игровой форме. В предстоящем матче поставим на победу «Арсенала» или ничью (1.13).

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