2 ноября 2024 года в 14:00 по мск в рамках 17-го тура Первой лиги России состоится матч между «Соколом» и «Арсеналом».
«Сокол»
Команда занимает 15-е место в таблице с 16 очками после 16 матчей, имея 3 победы, 7 ничьих и 6 поражений. «Сокол» забил 8 голов и пропустил 18. Три последние матча команды:
- 27.10.24 «Нефтехимик» – «Сокол» 0:0;
- 20.10.24 «Сокол» – «Алания» 0:1;
- 15.10.24 «Сокол» – «Урал» 1:3.
«Арсенал»
«Арсенал» занимает 3-е место с 28 очками, имея 6 побед и 10 ничьих, оставаясь непобежденными в сезоне. Команда забила 15 голов и пропустила 9. В последних трeх матчах «Арсенал» сыграл вничью:
- 26.10.24 «Арсенал» – «Шинник» 1:1;
- 21.10.24 «Чайка» – «Арсенал» 2:2;
- 13.10.24 «Арсенал» – «Сочи» 1:1.
Очные встречи «Сокол» – «Арсенал»
- 13.11.23 «Сокол» – «Арсенал» 0:3;
- 08.10.23 «Арсенал» – «Сокол» 3:0;
- 11.04.16 «Арсенал» – «Сокол» 0:0.
Прогноз на матч «Сокол» – «Арсенал»
В предстоящей встрече туляки выглядят фаворитом матча, однако команда не выигрывает уже на протяжении 7 матчей, Впрочем, «Сокол» также пребывает не в лучшей игровой форме. В предстоящем матче поставим на победу «Арсенала» или ничью (1.13).
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