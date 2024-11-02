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    • «Сокол» – «Арсенал»: прогноз на матч 17-го тура российской Первой лиги, 2 ноября 2024 года

    «Сокол» – «Арсенал»: прогноз на матч 17-го тура российской Первой лиги, 2 ноября 2024 года

    2 ноября 2024 года в 14:00 по мск в рамках 17-го тура Первой лиги России состоится матч между «Соколом» и «Арсеналом».

    «Сокол»

    Команда занимает 15-е место в таблице с 16 очками после 16 матчей, имея 3 победы, 7 ничьих и 6 поражений. «Сокол» забил 8 голов и пропустил 18. Три последние матча команды:

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает 3-е место с 28 очками, имея 6 побед и 10 ничьих, оставаясь непобежденными в сезоне. Команда забила 15 голов и пропустила 9. В последних трeх матчах «Арсенал» сыграл вничью:

    Очные встречи «Сокол» – «Арсенал»

    • 13.11.23 «Сокол» – «Арсенал» 0:3;
    • 08.10.23 «Арсенал» – «Сокол» 3:0;
    • 11.04.16 «Арсенал» – «Сокол» 0:0.

    Прогноз на матч «Сокол» – «Арсенал»

    В предстоящей встрече туляки выглядят фаворитом матча, однако команда не выигрывает уже на протяжении 7 матчей, Впрочем, «Сокол» также пребывает не в лучшей игровой форме. В предстоящем матче поставим на победу «Арсенала» или ничью (1.13).

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 12:21
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