02.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 17 тур
Россия. Первая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
4-2-2-2
13
Косаревский
51
Синяк
8
Дудиев
77
Юзепчук
27
Молодцов
8
Капленко
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
77
Сасин
9
Максименко
3-1-3-3
36
Левашов
22
Семенчук
20
Волков
21
Бердников
13
Кайнов
22
Цараев
9
Липовой
10
Гелоян
90
Турищев
21
Шевченко
18
Попов
8
Дудиев
2
Чуриков
2
Чуриков
8
Дудиев
8
Капленко
8
Гуз
8
Гуз
8
Капленко
77
Сасин
69
Ермолин
69
Ермолин
77
Сасин
20
Полубояринов
11
Бабаев
11
Бабаев
20
Полубояринов
22
Семенчук
28
Жилкин
28
Жилкин
22
Семенчук
18
Попов
6
Печенкин
6
Печенкин
18
Попов
22
Цараев
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
22
Цараев
21
Шевченко
21
Раздорских
21
Раздорских
21
Шевченко
9
Липовой
14
Одейинка
14
Одейинка
9
Липовой
Остались в запасе
Сокол
Арсенал
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Сокол - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Арсенала», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»