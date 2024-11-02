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  • «Сокол» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Сокол» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 12:50
Сокол
02.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
13' А. Максименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Малик Одейинка
ПВ
4-2-2-2
13
Косаревский
51
Синяк
8
Дудиев
77
Юзепчук
27
Молодцов
8
Капленко
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
77
Сасин
9
Максименко
3-1-3-3
36
Левашов
22
Семенчук
20
Волков
21
Бердников
13
Кайнов
22
Цараев
9
Липовой
10
Гелоян
90
Турищев
21
Шевченко
18
Попов
8
Дудиев
2
Чуриков
2
Чуриков
8
Дудиев
8
Капленко
8
Гуз
8
Гуз
8
Капленко
77
Сасин
69
Ермолин
69
Ермолин
77
Сасин
20
Полубояринов
11
Бабаев
11
Бабаев
20
Полубояринов
22
Семенчук
28
Жилкин
28
Жилкин
22
Семенчук
18
Попов
6
Печенкин
6
Печенкин
18
Попов
22
Цараев
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
22
Цараев
21
Шевченко
21
Раздорских
21
Раздорских
21
Шевченко
9
Липовой
14
Одейинка
14
Одейинка
9
Липовой
Остались в запасе
Сокол
Арсенал
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
10
Шамиль Саадуев
АП
70
Владислав Самко
ЛВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Сокол - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Арсенала», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Арсенал»

«Сокол» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Арсенал Сокол
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