3 ноября на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч между «Интером» и «Венецией» в рамках 11-го тура Серии А. «Интер» стремится продолжить успешную серию, тогда как «Венеция» нуждается в очках для выхода из зоны вылета.

«Интер»

«Интер» занимает 2-е место с 21 очком и показывает отличную форму. Команда не проигрывает в последних пяти матчах Серии А, где забивает стабильно (в 13 последних играх). Лучший бомбардир Маркус Тюрам продолжает радовать болельщиков своей результативностью – 8 голов в 12 матчах. В последних пяти матчах «Интер» забил 12 голов и пропустил 6, демонстрируя сбалансированную атаку и достаточно устойчивую защиту.

Последние матчи «Интера»:

«Венеция» находится на 18-м месте с 8 очками. Команда борется за выживание и не выигрывает в последних семи выездных матчах Серии А. Лучший бомбардир Йоэл Похьянпало забил 4 гола в 8 матчах, но этого недостаточно для стабильного результата. В последних пяти играх «Венеция» забила 7 голов, но пропустила 10, что указывает на проблемы в обороне.

Последние матчи «Венеции»:

Личные встречи

«Интер» имеет уверенное преимущество в личных встречах, выиграв последние пять матчей против «Венеции». Последняя встреча на «Сан-Сиро» завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интера», что подтверждает их историческое превосходство.

Последние встречи:

«Интер» 2:1 «Венеция» (22.01.2022)

«Венеция» 0:2 «Интер» (27.11.2021)

Статистика

«Интер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 13 матчей подряд

«Венеция»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Пропускает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Интер» – «Венеция»

Ожидается, что «Интер» возьмет инициативу с первых минут и постарается закрепить преимущество на домашнем поле. «Венеция», с учетом своих проблем в защите, скорее всего, будет стремиться сыграть на контратаках, но маловероятно, что это поможет избежать пропущенных голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Интера» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Интера» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Ожидается уверенная победа хозяев с возможностью пропущенного гола.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Интера» за 10.00.