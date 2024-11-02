3 ноября на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч между «Интером» и «Венецией» в рамках 11-го тура Серии А. «Интер» стремится продолжить успешную серию, тогда как «Венеция» нуждается в очках для выхода из зоны вылета.
«Интер»
«Интер» занимает 2-е место с 21 очком и показывает отличную форму. Команда не проигрывает в последних пяти матчах Серии А, где забивает стабильно (в 13 последних играх). Лучший бомбардир Маркус Тюрам продолжает радовать болельщиков своей результативностью – 8 голов в 12 матчах. В последних пяти матчах «Интер» забил 12 голов и пропустил 6, демонстрируя сбалансированную атаку и достаточно устойчивую защиту.
Последние матчи «Интера»:
- «Эмполи» 0:3 «Интер»
- «Интер» 4:4 «Ювентус»
- «Янг Бойз» 0:1 «Интер» (Лига чемпионов)
- «Рома» 0:1 «Интер»
- «Интер» 3:2 «Торино»
«Венеция»
«Венеция» находится на 18-м месте с 8 очками. Команда борется за выживание и не выигрывает в последних семи выездных матчах Серии А. Лучший бомбардир Йоэл Похьянпало забил 4 гола в 8 матчах, но этого недостаточно для стабильного результата. В последних пяти играх «Венеция» забила 7 голов, но пропустила 10, что указывает на проблемы в обороне.
Последние матчи «Венеции»:
- «Венеция» 3:2 «Удинезе»
- «Монца» 2:2 «Венеция»
- «Венеция» 0:2 «Аталанта»
- «Верона» 2:1 «Венеция»
- «Рома» 2:1 «Венеция»
Личные встречи
«Интер» имеет уверенное преимущество в личных встречах, выиграв последние пять матчей против «Венеции». Последняя встреча на «Сан-Сиро» завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интера», что подтверждает их историческое превосходство.
Последние встречи:
- «Интер» 2:1 «Венеция» (22.01.2022)
- «Венеция» 0:2 «Интер» (27.11.2021)
Статистика
«Интер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 13 матчей подряд
«Венеция»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Пропускает в 5 последних матчах
Прогноз на матч «Интер» – «Венеция»
Ожидается, что «Интер» возьмет инициативу с первых минут и постарается закрепить преимущество на домашнем поле. «Венеция», с учетом своих проблем в защите, скорее всего, будет стремиться сыграть на контратаках, но маловероятно, что это поможет избежать пропущенных голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Интера» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
Рекомендация: Победа «Интера» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Ожидается уверенная победа хозяев с возможностью пропущенного гола.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Интера» за 10.00.