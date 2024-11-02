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    • Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Венеция», Серия А, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Интер» – «Венеция», Серия А, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч между «Интером» и «Венецией» в рамках 11-го тура Серии А. «Интер» стремится продолжить успешную серию, тогда как «Венеция» нуждается в очках для выхода из зоны вылета.

    «Интер»

    «Интер» занимает 2-е место с 21 очком и показывает отличную форму. Команда не проигрывает в последних пяти матчах Серии А, где забивает стабильно (в 13 последних играх). Лучший бомбардир Маркус Тюрам продолжает радовать болельщиков своей результативностью – 8 голов в 12 матчах. В последних пяти матчах «Интер» забил 12 голов и пропустил 6, демонстрируя сбалансированную атаку и достаточно устойчивую защиту.

    Последние матчи «Интера»:

    «Венеция»

    «Венеция» находится на 18-м месте с 8 очками. Команда борется за выживание и не выигрывает в последних семи выездных матчах Серии А. Лучший бомбардир Йоэл Похьянпало забил 4 гола в 8 матчах, но этого недостаточно для стабильного результата. В последних пяти играх «Венеция» забила 7 голов, но пропустила 10, что указывает на проблемы в обороне.

    Последние матчи «Венеции»:

    Личные встречи

    «Интер» имеет уверенное преимущество в личных встречах, выиграв последние пять матчей против «Венеции». Последняя встреча на «Сан-Сиро» завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интера», что подтверждает их историческое превосходство.

    Последние встречи:

    • «Интер» 2:1 «Венеция» (22.01.2022)
    • «Венеция» 0:2 «Интер» (27.11.2021)

    Статистика

    «Интер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 13 матчей подряд

    «Венеция»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Пропускает в 5 последних матчах

    Прогноз на матч «Интер» – «Венеция»

    Ожидается, что «Интер» возьмет инициативу с первых минут и постарается закрепить преимущество на домашнем поле. «Венеция», с учетом своих проблем в защите, скорее всего, будет стремиться сыграть на контратаках, но маловероятно, что это поможет избежать пропущенных голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Интера» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Интера» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается уверенная победа хозяев с возможностью пропущенного гола.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Интера» за 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 11:00
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