3 ноября на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч между «Вероной» и «Ромой» в рамках 11-го тура Серии А. Обе команды находятся в поиске стабильности, и эта встреча будет важной для улучшения их позиций в турнирной таблице.

«Верона»

«Верона» идет на 14-м месте с 9 очками. Команда находится в сложной ситуации, проиграв три последних матча Серии А. Лучший бомбардир Каспер Тенгстедт забил 4 гола в 10 матчах, но этого недостаточно для уверенной игры. В последних пяти матчах «Верона» забила 5 голов, но также пропустила 14, что подчеркивает слабость в обороне. Команда пропускает в 7 последних матчах подряд, что может стать решающим фактором против «Ромы».

Последние матчи «Вероны»:

«Рома»

«Рома» занимает 10-е место с 13 очками и борется за улучшение своих результатов в выездных матчах, где команда не выигрывает на протяжении 7 игр. Лучший бомбардир Артем Довбик с 5 голами в 12 матчах остается главной атакующей угрозой. В последних пяти играх «Рома» забила 4 гола и пропустила 7, что свидетельствует о нестабильной атаке и обороне. Тем не менее, команда сумела одержать победу в последнем туре против «Торино» (1:0).

Последние матчи «Ромы»:

Личные встречи

Исторически «Рома» имеет преимущество в личных встречах, выиграв пять из последних семи матчей. «Верона», несмотря на свою нынешнюю форму, забивала в 8 из 10 последних игр против «Ромы», что делает их опасным соперником.

Последние встречи:

«Рома» 2:1 «Верона»

«Верона» 2:1 «Рома»

«Рома» 1:0 «Верона»

Статистика

«Верона»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 14

«Рома»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Верона» – «Рома»

Ожидается, что матч будет напряженным, с шансами на голы с обеих сторон. «Рома» должна использовать слабые стороны защиты «Вероны» и попытаться взять очки в выездной встрече. Тем не менее, учитывая тенденции обеих команд, ничейный результат с голами представляется вероятным.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.40

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Игра должна быть открытой с возможностью голов с обеих сторон, но с неявным фаворитом.

Рекомендация: 2:2 за 12.00.