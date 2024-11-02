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    • Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Рома», Серия А, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Рома», Серия А, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч между «Вероной» и «Ромой» в рамках 11-го тура Серии А. Обе команды находятся в поиске стабильности, и эта встреча будет важной для улучшения их позиций в турнирной таблице.

    «Верона»

    «Верона» идет на 14-м месте с 9 очками. Команда находится в сложной ситуации, проиграв три последних матча Серии А. Лучший бомбардир Каспер Тенгстедт забил 4 гола в 10 матчах, но этого недостаточно для уверенной игры. В последних пяти матчах «Верона» забила 5 голов, но также пропустила 14, что подчеркивает слабость в обороне. Команда пропускает в 7 последних матчах подряд, что может стать решающим фактором против «Ромы».

    Последние матчи «Вероны»:

    «Рома»

    «Рома» занимает 10-е место с 13 очками и борется за улучшение своих результатов в выездных матчах, где команда не выигрывает на протяжении 7 игр. Лучший бомбардир Артем Довбик с 5 голами в 12 матчах остается главной атакующей угрозой. В последних пяти играх «Рома» забила 4 гола и пропустила 7, что свидетельствует о нестабильной атаке и обороне. Тем не менее, команда сумела одержать победу в последнем туре против «Торино» (1:0).

    Последние матчи «Ромы»:

    Личные встречи

    Исторически «Рома» имеет преимущество в личных встречах, выиграв пять из последних семи матчей. «Верона», несмотря на свою нынешнюю форму, забивала в 8 из 10 последних игр против «Ромы», что делает их опасным соперником.

    Последние встречи:

    • «Рома» 2:1 «Верона»
    • «Верона» 2:1 «Рома»
    • «Рома» 1:0 «Верона»

    Статистика

    «Верона»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 14

    «Рома»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Верона» – «Рома»

    Ожидается, что матч будет напряженным, с шансами на голы с обеих сторон. «Рома» должна использовать слабые стороны защиты «Вероны» и попытаться взять очки в выездной встрече. Тем не менее, учитывая тенденции обеих команд, ничейный результат с голами представляется вероятным.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.40

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Игра должна быть открытой с возможностью голов с обеих сторон, но с неявным фаворитом.

    Рекомендация: 2:2 за 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 10:56
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