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  • «Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 18:50
Верона
03.11.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 2
Завершен
Рома
13' К. Тенгстедт 34' Д. Маньяни 88' А. Харруи
28' М. Соуле 53' А. Довбик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К) ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
80
Дани Силва
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
6
Брадарич
96
Маньяни
42
Коппола
24
Данильюк
88
Лазович
8
Сердар
20
Кастанос
11
Дуда
20
Тенгстедт
10
Суслов
3-2-2-2-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
59
Залевски
17
Коне
28
Ле Фе
18
Соуле
7
Пеллегрини
9
Довбик
24
Данильюк
19
Фараони
19
Фараони
24
Данильюк
8
Сердар
80
Силва
80
Силва
8
Сердар
20
Кастанос
21
Харруи
21
Харруи
20
Кастанос
10
Суслов
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
10
Суслов
17
Коне
5
Паредес
5
Паредес
17
Коне
28
Ле Фе
4
Кристанте
4
Кристанте
28
Ле Фе
9
Довбик
8
Бальданци
8
Бальданци
9
Довбик
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
Остались в запасе
Верона
Рома
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Верона - Рома
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
11
Офсайды
1
7
Количество передач
310
603
Сейвы
1
0
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Ромы», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона»«Рома»

«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Верона
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