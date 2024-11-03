03.11.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
80
Дани Силва
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
6
Брадарич
96
Маньяни
42
Коппола
24
Данильюк
88
Лазович
8
Сердар
20
Кастанос
11
Дуда
20
Тенгстедт
10
Суслов
3-2-2-2-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
59
Залевски
17
Коне
28
Ле Фе
18
Соуле
7
Пеллегрини
9
Довбик
24
Данильюк
19
Фараони
19
Фараони
24
Данильюк
8
Сердар
80
Силва
80
Силва
8
Сердар
20
Кастанос
21
Харруи
21
Харруи
20
Кастанос
10
Суслов
14
Роша Ливраменто
14
Роша Ливраменто
10
Суслов
17
Коне
5
Паредес
5
Паредес
17
Коне
28
Ле Фе
4
Кристанте
4
Кристанте
28
Ле Фе
9
Довбик
8
Бальданци
8
Бальданци
9
Довбик
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
18
Соуле
21
Дибала
21
Дибала
18
Соуле
Остались в запасе
Верона
Рома
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
28
Аянда Шишуба
АП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
9
Амин Сарр
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Верона - Рома
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
11
Офсайды
1
7
Количество передач
310
603
Сейвы
1
0
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Ромы», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»