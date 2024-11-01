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    • Прогноз на точный счет матча «Динамо» Минск – «Слуцк», Высшая лига, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Динамо» Минск – «Слуцк», Высшая лига, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Динамо» минчане встретятся со «Слуцком» в рамках 27-го тура Высшей лиги. «Динамо Минск» лидирует в турнирной таблице и выглядит уверенным фаворитом, но гости, хоть и идут ниже, намерены навязать борьбу.

    «Динамо Минск»

    Минчане возглавляют таблицу с 59 очками, добившись отличного баланса между атакой и обороной. Команда побеждает в шести последних матчах, а лучший бомбардир Дмитрий Подстрелов с 7 мячами продолжает приносить результативность в атаке. «Динамо» не пропускает уже три матча подряд, что говорит о надежной игре в обороне. В последних пяти играх команда забила 9 голов и пропустила лишь 2, что подтверждает еe контроль на поле.

    Последние матчи «Динамо Минск»:

    • «Динамо Минск» 2:0 «Арсенал» Дзержинск
    • ХИК 1:0 «Динамо Минск»
    • «Динамо Минск» 2:0 «Славия» Мозырь
    • «Нафтан» 1:2 «Динамо Минск»
    • «Шахтер» Солигорск 0:3 «Динамо Минск»

    «Слуцк»

    «Слуцк» с 35 очками занимает 8-е место, показывая неплохие результаты в обороне, но страдая от нестабильности в атаке. Лучший бомбардир Кирилл Цепенков с 8 голами, но даже его усилий не хватает для устойчивого прогресса в атаке. В последних пяти матчах команда забила лишь 3 гола, тогда как пропустила 5. «Слуцк» не побеждает уже несколько матчей, и это ставит под сомнение их шансы против столь мощного соперника, как «Динамо».

    Последние матчи «Слуцка»:

    • «Слуцк» 0:1 БАТЭ
    • «Неман» 2:0 «Слуцк»
    • «Динамо Брест» 1:2 «Слуцк»
    • «Слуцк» 1:1 «Арсенал» Дзержинск
    • «Славия» Мозырь 0:0 «Слуцк»

    Личные встречи

    Исторически «Динамо Минск» имеет преимущество в матчах против «Слуцка», побеждая в последних четырех встречах. В последнем очном матче «Динамо» выиграло со счетом 5:0. Домашний стадион дает минчанам дополнительное преимущество, и гости будут в затруднительном положении, учитывая нынешнюю форму хозяев.

    Последние встречи:

    • «Слуцк» 0:5 «Динамо Минск»
    • «Слуцк» 1:2 «Динамо Минск»
    • «Динамо Минск» 3:1 «Слуцк»

    Статистика

    «Динамо Минск»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия забитых голов: 6 матчей

    «Слуцк»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия поражений: 2 матча

    Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Слуцк»

    «Динамо Минск» уверенно держит первую позицию и вряд ли допустит осечку в этом матче, особенно на домашнем поле. Вероятно, команда будет играть первым номером, не оставляя шансов «Слуцку», который слабо проявляет себя в атаке и склонен к ошибкам в обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо Минск» с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
    • «Динамо Минск» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Динамо Минск» с форой (-1.5) за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев с минимальными шансами на гол у гостей.

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Динамо Минск» за коэффициент 7.00.

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    «Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 11:58
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