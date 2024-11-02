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  • «Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 17:20
Динамо Мн
02.11.2024, суббота, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Слуцк
1' А. Селява 57' Д. Куликов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
4-2-2-1-1
21
Лапоухов
5
Рай
4
Гаврилович
26
Калинин
32
Пигас
8
Селява
25
Куликов
20
Школик
17
Бахар
26
Седько
29
Альфред
3-2-2-1-2
30
Брановец
15
Рум
12
Былинкин
20
Мартьянов
27
Курлович
28
Михнюк
16
Семенов
18
Буньон
9
Пушняков
11
Мельников
37
Цепенков
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
20
Школик
8
Демченко
8
Демченко
20
Школик
26
Седько
10
Жердев
10
Жердев
26
Седько
17
Бахар
98
Подстрелов
98
Подстрелов
17
Бахар
20
Мартьянов
77
Юрин
77
Юрин
20
Мартьянов
27
Курлович
74
Сачковский
74
Сачковский
27
Курлович
12
Былинкин
9
Сычев
9
Сычев
12
Былинкин
11
Мельников
17
Тишуров
17
Тишуров
11
Мельников
Остались в запасе
Динамо Мн
Слуцк
49
Артем Каратай
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Динамо Мн - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Слуцка», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Слуцк»

«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Динамо Мн
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