02.11.2024, суббота, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-2-2-1-1
21
Лапоухов
5
Рай
4
Гаврилович
26
Калинин
32
Пигас
8
Селява
25
Куликов
20
Школик
17
Бахар
26
Седько
29
Альфред
3-2-2-1-2
30
Брановец
15
Рум
12
Былинкин
20
Мартьянов
27
Курлович
28
Михнюк
16
Семенов
18
Буньон
9
Пушняков
11
Мельников
37
Цепенков
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
20
Школик
8
Демченко
8
Демченко
20
Школик
26
Седько
10
Жердев
10
Жердев
26
Седько
17
Бахар
98
Подстрелов
98
Подстрелов
17
Бахар
20
Мартьянов
77
Юрин
77
Юрин
20
Мартьянов
27
Курлович
74
Сачковский
74
Сачковский
27
Курлович
12
Былинкин
9
Сычев
9
Сычев
12
Былинкин
11
Мельников
17
Тишуров
17
Тишуров
11
Мельников
Остались в запасе
Динамо Мн
Слуцк
49
Артем Каратай
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Динамо Мн - Слуцк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Слуцка», 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Слуцк»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»